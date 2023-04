Das Tablet verdrängt immer mehr den klassischen Desktop-PC. Zum schnellen Nachlesen von Nachrichten, Checken der sozialen Netzwerke oder für Apps zwischendurch eignet sich das Tablet bequem als Zeitvertreib auf dem Sofa oder unterwegs. Ärgerlich ist es, wenn das Tablet nicht mehr angeht. Nachfolgend erfahrt ihr, was man tun kann, wenn das eigene Tablet beim Startversuch nicht mehr reagiert.

Dass ein Android-Tablet nicht starten will, kann natürlich viele Ursachen haben. So kann ein Fehler in der Software oder am Betriebssystem dafür verantwortlich sein, dass der Tablet-PC beim Booten hängt. Im schlimmsten Fall ist das Gerät defekt und lässt sich deswegen nicht starten.

Tablet geht nicht mehr an und lädt nicht mehr?

Euer Tablet will nicht mehr angehen? Geht dann wie folgt vor:

Zunächst sollte man natürlich überprüfen, ob der Akku des Tablets überhaupt noch Strom hat.

hat. Schließt das Gerät an ein Netzteil an und wartet einige Minuten. Eventuell ist der Akku so stark entladen, dass sich der Aufladevorgang erst nach einigen Minuten auf dem Bildschirm mit den bekannten Lade-Icon bemerkbar macht.

Sollte der Ladevorgang zu keinem Ergebnis führen, überprüft das Ladekabel auf etwaige Fehler wie einen Kabelbruch. Eventuell ist nicht der Tablet-PC kaputt, sondern einfach nur das Kabel. Tauscht das USB-Kabel aus und führt den Ladevorgang erneut durch.

Probiert auch einen anderen Netzstecker zum Aufladen.

Sollte der Ladevorgang immer noch nicht funktionieren, ist der Akku eventuell defekt oder veraltet. Hier kommt man nicht daran vorbei, den Akku auszutauschen. Bei aktuellen Geräten ist der Akku fest verbaut und lässt sich nicht mehr ausbauen. In dem Fall kommt ihr vermutlich nicht an einem Geräteaustausch vorbei.

Hilfe, Tablet geht nicht mehr an – was tun?

Auch Software-Fehler wie ein fehlerhaftes Android-Update können dafür verantwortlich sein, dass das Tablet nicht mehr angehen will. In solchen Fällen hilft es, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Der Vorgang für den Factory-Reset unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller. So kommt es drauf an, ob ihr ein Acer-, Samsung- oder gar Windows-Tablet habt. Der Vorgang läuft genauso ab wie bei einem Android-Smartphone.

Durch den Reset werden zwar alle Daten, also auch persönliche Dateien vom Tablet gelöscht, allerdings lässt sich so häufig die Funktionsfähigkeit des Geräts wiederherstellen.

Ein Galaxy-Tab kann zum Beispiel im ausgeschalteten Zustand durch eine Tastenkombination zurückgesetzt werden.

Drückt hierfür gleichzeitig den Power-Button , die Lauter-Taste und den Home-Button .

, die und den . Haltet die drei Tasten solange gedrückt, bis das Android-Logo auf dem Bildschirm erscheint.

auf dem Bildschirm erscheint. Über die Lautstärke-Buttons könnt ihr im Menü navigieren.

könnt ihr im Menü navigieren. Steuert den Eintrag „ wipe data/factory reset “ an und bestätigt über die An/Aus-Taste.

“ an und bestätigt über die An/Aus-Taste. Bestätigt die Meldung „ Yes – delete all user data “ mit dem Power-Button.

“ mit dem Power-Button. Nun wird das Gerät zurückgesetzt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Tablet geht nicht mehr an? Lösungen und Hilfen

Auch über den PC lässt sich ein Tablet in der Regel über eine mitgelieferte Software auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Danach sollte das Tablet wieder richtig starten. Helfen die beschriebenen Lösungsvorschläge nicht, liegt wohlmöglich ein schwerer Schaden am Gerät vor. Besonders bei älteren Tablets sollte man versuchen, den Akku auszutauschen, in anderen Fällen kommt man aber kaum an einer professionelle Reparatur oder einen vollständigen Geräteaustausch vorbei.

An anderer Stelle helfen wir weiter, wenn das Gerät zwar angeht, aber der Touchscreen-Bildschirm nicht reagiert.

