Solargeneratoren sind aktuell sehr beliebt, denn ihr könnt euch damit etwas unabhängiger vom Stromnetz machen und mobil auf eine leistungsstarke Energiequelle zugreifen. Zudem könnt ihr den Akku ganz einfach mit Sonnenenergie kostenlos aufladen. Der Runhood Rallye 1200 schafft dabei neue Möglichkeiten.

Runhood Rallye 1200 mit auswechselbaren Akkus

Bisher sind Solargeneratoren meist sehr ähnlich aufgebaut. Es gibt einen großen Akku, viele Anschlüsse und immer öfter auch eine App, mit der ihr die Powerstation steuern könnt. Bei Kickstarter ist mit dem Runhood Rallye 1200 aber ein ganz neues Modell aufgetaucht, welches eine wirklich innovative Idee aufgreift. Der Akku ist dort nämlich nicht fest verbaut, sondern kann herausgenommen werden. Es passen zwei 648-Wh-Akkus ins Gehäuse und bieten zusammen eine Kapazität von fast 1.300 Wh. Ausgegeben werden können dabei 1.200 Watt.

Das Besondere an dem Runhood Rallye 1200 ist, dass ihr einerseits den Solargenerator nicht wegschmeißen müsst, wenn die Akkus alt werden oder kaputt gehen. Andererseits könnt ihr euch zusätzliche Akkus holen und so die Laufzeit erweitern. Die Akkus lassen sich nämlich auch außerhalb der Powerstation mit einem Solarmodul aufladen. Sind zwei Akkus leer, könnt ihr zwei neue reinstecken und habt keine Unterbrechung bei der Energieversorgung – außer zum Wechseln der Akkus.

Ihr habt aber nicht nur den Vorteil der höheren Laufzeit, sondern seid auch einfach unabhängiger. Der Solargenerator kann dort stehenbleiben, wo die Geräte sind und ihr ladet die Akkus unabhängig davon auf. Ich vergleiche das gern mit einem E-Bike, welches im Keller steht, ihr die Akkus aber in der Wohnung aufladet. Außerdem ist der Solargenerator ohne Akkus deutlich leichter. Diese könnt ihr für den Transport einfach in euren Rucksack stecken und die Powerstation so bequemer tragen. Praktisch beim Camping.

Runhood Rallye 1200: Solargenerator mit einzigartiger Funktion

Runhood Rallye 1200: Preise bei Kickstarter

Der Runhood Rallye 1200 ist aktuell bei Kickstarter und hat dort fast 100.000 Euro eingesammelt. Geplant waren knapp unter 10.000 Euro. Hier kann man also von einem riesigen Erfolg sprechen. Dort wird das Modell zum halben Preis für 499 US-Dollar verkauft (bei Kickstarter anschauen). Dafür bekommt ihr den Solargenerator mit zwei Batterien. Für 898 US-Dollar gibt es den Solargenerator mit vier Batterien und Solarpanel mit 100 Watt. Es wird auch nach Deutschland verschickt, dann habt ihr die passenden Schukosteckdosen. Es kommen aber noch Versandkosten hinzu. Ab Juni 2023 soll der Versand starten.

Wichtig: Wenn ihr etwas bei Kickstarter investiert, dann kauft ihr es nicht direkt. Es besteht immer die Gefahr, dass das Unternehmen dahinter pleite geht und das Geld weg ist. Das solltet ihr beachten.

