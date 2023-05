Auf dem iPad gehört Procreate zu den beliebtesten und stärksten Zeichenprogrammen. Wer ein Android-Tablet hat, findet die Anwendung nicht im Google Play Store. Welche guten Alternativen gibt es zu Procreate für Android?

Android Facts

Man kann Procreate nicht auf einem Android-Gerät installieren. Solltet ihr auf eine APK-Version mit dem entsprechenden Namen stoßen, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Fake-App, die möglicherweise sogar gefährlich ist. Wir raten davon ab, unbekannte APKs mit diesem Namen auf eurem Android-Gerät zu installieren.

Procreate: Die besten Alternativen für Android

Auch ohne Procreate auf Android-Geräten muss man aber nicht auf gute Zeichen-Apps verzichten. Diese 3 Alternativen können die Lücke füllen:

Sketchbook ist eine der beliebtesten Procreate-Alternativen für Android. Das Tool bietet über 140 verschiedene Pinsel, weitere Varianten können nachträglich installiert werden. Künstlerische Werken lassen sich auf verschiedenen Ebenen mit Bleistift, Airbrush und anderen Optionen erstellen. Diverse Animationen runden den Funktionsumfang ab. Ein großer Vorteil ist, dass Sketchbook kostenlos ist.

Hier gibt es den Sketchbook-Download:

Sketchbook Sketchbook

MediBang Paint ist ebenfalls gratis für Android-Smartphones und -Tablets verfügbar. Das Tool lässt euch schnell Zeichnungen und Malereien auf dem Bildschirm erstellen. Im Funktionsumfang findet man die wichtigsten Features, die auch Procreate liefert. Dank Spracheingabe können auch gesprochene Texte abgebildet werden, ohne dafür die Hand über den Bildschirm schwingen zu müssen. Nutzer können auf rund 60 Gratis-Pinsel und viele Schriftwarten zu greifen. Über die App lassen sich Werke auch gemeinsam mit anderen Nutzer bearbeiten.

Zum Download:

MediBang Paint - Zeichnen MediBang Inc.

Malen auf dem Android-Tablet

Eine weitere Zeichen-App für Android-Tablets ist ibis Paint X. Hobbykünstler können in der App schnell Skizzen und Zeichnungen anfertigen. Dazu stehen diverse Pinselwerkzeuge zur Verfügung. Die App ist in der Basisversion kostenlos. Wer einen umfangreicheren Funktionsumfang benötigt, kann per In-App-Kauf ein Abonnement freischalten.

ibis Paint X ibis inc.

Fazit: Sind einem ein iPad und ein entsprechender Stift zu teuer, gibt es auch für Android-Tablets viele gute Alternativen zu Procreate. Bei den Funktionen müssen sich die kostenlosen Apps kaum vor der Lösung auf dem Apple-Tablet verstecken. Damit die App jedoch richtig funktioniert, sollte man ein Tablet mit einem ausreichend großen Display verwenden. Zudem muss das Tablet halbwegs aktuell sein, damit die Zeichen-App gestartet und mit allen Features genutzt werden kann.

