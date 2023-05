Für Android gibt es das Programm Thunderbird als App offiziell noch nicht. Was ihr dennoch tut könnt, um Thunderbird auf dem Smartphone zu haben, zeigen wir hier.

Mozilla Thunderbird Facts

Android: Thunderbird ist überarbeitete K-9-Mail-App

Die App „K-9 Mail“ gehört zu den bekanntesten E-Mail-Apps unter Android. Der Entwickler von „K-9 Mail“ gehört seit Mitte des Jahres 2022 zum Mozilla-Team und zusammen wird an einer Thunderbird-App gearbeitet. Die zugehörige Beta-Version ist also im Grunde die App „K-9 Mail“, die nach und nach in Thunderbird umprogrammiert wird.

Wann ist das Release der Thunderbird-App?

Mit den letzten Beta-Releases haben die Entwickler die Benutzeroberfläche start optimiert. Wenn man sich aber den Entwicklungsplan (Roadmap) der App anschaut, ist noch einiges zu tun. Vermutet wird eine Release einer stabilen Thunderbird-App im Verlauf des Jahres 2023. Ob das auch zutrifft, wird sich zeigen. Denn wenn man bedenkt, dass es Apps vermehrt seit dem Jahr 2007 gibt, hängt Mozilla mit der Thunderbird-App auch nur knapp 16 Jahre hinterher.

Gibt es eine iOS-Version von Thunderbird?

Ob Mozilla auch eine Thunderbird-Version für iPhone und iPad veröffentlichen wird, ist nicht bekannt.

Android: Thunderbird-Beta installieren

Thunderbird für Android wird weiterhin unter dem alten Namen „K-9 Mail“ geführt. Das ändert sich wohl erst, wenn die Entwickler eine stabile und zufriedenstellende Version fertig haben. Bis dahin könnt ihr die Beta-Version installieren, um den aktuellen Stand zu sehen:

Um die Beta-Version von Thunderbird zu installieren, öffnet ihr die Play-Store-Webseite von „K-9 Mail“. In den Detail-Einstellungen findet ihr dort die Option „Für Betaprogramm anmelden“. Wenn ihr Zugang erhalten habt, könnt ihr euch die Beta-Version von Thunderbird installieren.

K-9 Mail K-9 Dog Walkers

Alternativ kann man sich die Beta-Version für Windows, Mac und Linux hier herunterladen und vorab testen. Allerdings ist der Prozess aufwendig und eher für Entwickler oder Fortgeschrittene Nutzer gedacht.

Wie seht ihr das? Braucht ihr überhaupt eine Thunderbird-App oder benutzt ihr sowieso K-9-Mail? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare unterhalb dieses Artikels. Danke.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.