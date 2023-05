Das Nothing Phone (2) des OnePlus-Mitgründers Carl Pei steht kurz vor der Vorstellung. Ein umfangreicher Leak bestätigt nun, dass tatsächlich kein echter Spitzen-Prozessor mit dabei ist. Die weitere Ausstattung kann sich aber sehen lassen.

Nothing Phone (2): Leak gibt Ausstattung preis

Rund ein Jahr nach dem ersten Nothing-Handy steht der Nachfolger vor der Tür. Wie Nothing-Chef Carl Pei bereits im GIGA-Interview erklärte, wird ein Chip der Snapdragon-8-Reihe von Qualcomm verbaut. Einem neuen Leak zufolge soll es sich hierbei aber um den Snapdragon 8+ Gen 1 handeln. Auf den neuesten Flaggschiff-Prozessor, den Snapdragon 8 Gen 2, müssen Kunden wohl verzichten.

Davon abgesehen lesen sich die weiteren Spezifikationen des Nothing Phone (2) aber durchaus beeindruckend. Das AMOLED-Display des Handys soll auf eine Diagonale von 6,55 Zoll kommen und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bieten. Auf der Rückseite wird die besondere Glyph-Beleuchtung wieder mit von der Partie sein. Von einer transparenten Variante des 5G-Handys mit Glasrückseite ist auch wieder auszugehen.

Dem Prozessor sollen je nach Modell 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB Festspeicher zur Seite stehen. Android 13 mit dem Überzug NothingOS 1.5 dürfte vorinstalliert sein.

Zu den Kameras ist bislang noch wenig bekannt. Es soll sich um eine dreifache Kamera auf der Rückseite handeln, die Bilder mit bis zu 50 MP erlaubt (Quelle: Sunay Gourkhede bei Twitter).

Der Akku des Nothing Phone (2) soll im Vergleich zum Vorgänger von 4.500 mAh auf 5.000 mAh Kapazität verstärkt werden. Ein Schnelllademodus ist vorhanden, Details stehen aber noch nicht fest. Das Nothing Phone (1) lässt sich kabelgebunden mit 33 Watt und drahtlos mit 15 Watt versorgen.

Im Video: Das halten wir vom Nothing Phone (1).

Nothing Phone 1 Hands-On: Viel Lärm um NOTHING? Abonniere uns

auf YouTube

Nothing Phone (2): Veröffentlichung im Juli?

Wann das Nothing Phone (2) erhältlich sein wird, hat der Hersteller noch nicht verraten. Der Vorgänger kam im Juli 2022 auf den Markt. Gut möglich, dass Nothing den Nachfolger ebenfalls im Juli präsentiert. Das Nothing Phone (1) kostete zum Verkaufsstart 469 Euro.

