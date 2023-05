Trotz hoher Geheimhaltung bei Apple dringen immer wieder Informationen zu neuen Produkten vorab ans Tageslicht. Der iPhone-Hersteller lässt sich diese Indiskretionen der sogenannten „Leaker“ aber nicht länger gefallen und wurde jüngst aktiv.

Die Apple-Gerüchteküche muss in Zukunft auf eine zuverlässige „Plaudertasche“ verzichten. Der als „@analyst941“ bekannte Leaker schließt nämlich plötzlich seinen Twitter-Kanal und verabschiedet sich für immer aus der Szene. Doch zuvor noch teilt er die interessanten Hintergründe hinsichtlich seiner Entscheidung im Forum von MacRumors, bevor er auch dort seine Spuren verwischt und seinen Account löscht.

Leaker tappt in Apples Falle: Schwester wird gefeuert

Die kurze Erklärung: Apple ist dem Geheimnisverräter auf die Schliche gekommen und jetzt wird es ihm zu heiß. Gegenwärtig rechnet er mit rechtlichen Konsequenzen gegen seine Person und seine Schwester. Die war offensichtlich die eigentliche Quelle der diversen Leaks, arbeitete bei Apple und wurde vom iPhone-Hersteller nun umgehend gefeuert (Quelle: Chance Miller, Chefredakteur 9to5Mac via iPhone-Ticker.de).

In der Meldung bereut er seine Handlungen und spricht von einem nunmehr zerrüttenden Verhältnis zu seiner Schwester. Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, ob die Schwester aktiv an den Leaks beteiligt war und vom Tun ihres Bruders wusste, oder aber ob hier nur vertrauliche Informationen im Familienkreis geteilt wurden.

Gut zu wissen: Laut dem Leaker erhält endlich auch das iPad mit dem Update auf iPadOS 17 die verschiedenen Optionen für den Sperrbildschirm wie beim iPhone seit iOS 16:

Der neue Sperrbildschirm in iOS 16

Was wir jedoch von „@analyst941“ erfahren ist, wie Apple ihm auf die Schliche kommen konnte. So soll Apple ihm beziehungsweise seiner Schwester eine Falle gestellt haben. So kursierten von Apple bewusst gestreute und verschiedene Release-Informationen bezüglich der iPad-Versionen von Final Cut und Logic. Nachdem der Leaker die seiner Schwester zugeteilte Datumskombination veröffentlichte, schnappte die Falle zu und Apple konnte den „Maulwurf“ dingfest machen.

Gerüchte damit quasi bestätigt

Damit dürften dann die bisher geteilten Geheimnisse von „@analyst941“ als akkurat gelten. Unter anderem verriet er, dass die Apple Watch mit watchOS 10 Ornder für die App-Verwaltung bekommt oder auch die neuen Optionen zur Individualisierung beim Sperrbildschirm des iPads unter iPadOS 17.

