Normalerweise lassen sich AirPods schnell und einfach mit dem iPhone oder einem anderen Gerät verbinden. Manchmal verstehen sich die In-Ear-Kopfhörer aber nicht mit einem anderen Smartphone. Was kann man tun, wenn sich die AirPods nicht verbinden lassen?

Bei den kabellosen Kopfhörern kann es verschiedene Ursachen haben, dass sie sich nicht mit einem iPhone verbinden wollen. Probleme lassen sich aber oft schnell wieder lösen.

AirPods lassen sich nicht verbinden? Das kann man tun

Sind die Kopfhörer mit dem Smartphone gekoppelt, verbinden sie sich normalerweise automatisch, sobald man sie aus der Ladestation holt. Falls das nicht funktioniert, geht Folgendes durch:

Vor der intensiven Fehlersuche solltet ihr sicherstellen, dass der Akku der Kopfhörer ausreichend aufgeladen ist. Zudem muss am iPhone Bluetooth aktiviert sein.

Manchmal liegt nur ein kleiner Fehler vor, der sich durch einen Geräte-Neustart beheben lässt. Schaltet also euer Smartphone aus und wieder ein.

beheben lässt. Schaltet also euer Smartphone aus und wieder ein. Stellt sicher, dass die aktuelle Version des Betriebssystems auf dem iPhone, iPad oder anderem Gerät läuft. Falls nicht, führt ein Update durch. Beachtet, dass sich AirPods nicht mit iPhones verbinden lassen, auf denen nur noch eine alte iOS-Version läuft.

Möglicherweise muss auch die Firmware der AirPods aktualisiert werden.

In den Bluetooth-Einstellungen beziehungsweise im Kontrollzentrum des iPhones wählt ihr die Kopfhörer als Ausgabegerät für das Audio-Signal aus. Schaltet Bluetooth gegebenenfalls kurz aus und wieder ein.

AirPods-Probleme: Weitere Lösungen

Lassen sich die AirPods immer noch nicht verbinden, versucht diese Lösungen:

Schließt zunächst den Deckel der Ladestation für 15 Sekunden und öffnet ihn dann. Drückt anschließend auf die Setup-Taste auf der Rückseite für rund 10 Sekunden. Die LED sollte leuchten und es sollte eine neue Verbindung hergestellt werden können.

Steckt die Kopfhörer wieder in die Ladestation und schließt sie. Wartet rund 15 Sekunden und nehmt die Kopfhörer aus der Station. Überprüft, ob die Verbindung jetzt hergestellt wird.

Möglicherweise müssen die Kopfhörer erneut gepairt werden. Aktiviert dafür die Pairing-Option, indem ihr die AirPods in die geöffnete Ladestation steckt. Drückt dann den Button für den Kopplungsmodus am Ladecase. Sobald die LED blinkt, sucht ihr die Kopfhörer in der Übersicht für die Bluetooth-Geräte am Smartphone. Haltet die Kopfhörer an das iPhone oder iPad und befolgt anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Klappt auch das nicht, setzt die AirPods zunächst zurück und koppelt sie dann erneut mit dem Wunschgerät.

Sollte auch das nicht funktionieren, überprüft, ob ihr andere Bluetooth-Geräte mit dem Smartphone verbinden könnt. Möglicherweise liegt das Problem nicht an den AirPods, sondern am Wiedergabegerät. Falls sich auch keine anderen Bluetooth-Kopfhörer verbinden lassen, setzt die Bluetooth-Einstellungen oder das ganze Gerät zurück. Am iPhone lassen sich einzelne Bluetooth-Einträge in der Geräteübersicht über das „i“-Symbol löschen. Beachtet jedoch, dass dadurch persönliche Daten und Einstellungen verloren gehen können.

Falls andere Bluetooth-Geräte ohne Probleme funktionieren, sind die AirPods gegebenenfalls defekt. Kontaktiert in dem Fall den Apple-Support für weitere Hilfe.

