Schon wieder trifft es die Apple Watch. Erneut verliert die Smartwatch eine wichtige und beliebte App. Wer bisher den Facebook Messenger am Armgelenk verwendet, muss sich plötzlich umstellen.

Apple Facts

Einige Nutzerinnen und Nutzer der Apple-Watch-App des Facebook Messengers erhielten in den letzten Stunden eine beunruhigende Meldung. Demzufolge wird die App zum 31. Mai 2023 eingestellt und nicht mehr weiterentwickelt.

Apple Watch gehen die Apps aus: Facebook Messenger verabschiedet sich

Neue Nachrichten lassen sich in Zukunft nicht mehr mit der Apple Watch versenden. Immerhin wird es aber auch in Zukunft möglich sein, diese zumindest noch auf der Apple Watch zu empfangen.

Dies bestätigte auch ein Unternehmenssprecher von Meta, dem Mutterkonzern hinter Facebook und dem Facebook Messenger (Quelle: reviewgeek). Zitat (übersetzt): „Nutzer können weiterhin Messenger-Benachrichtigungen auf ihrer Apple Watch empfangen, wenn sie gekoppelt ist, aber ab Ende Mai werden sie nicht mehr in der Lage sein, von ihrer Uhr aus zu antworten. Sie können Messenger aber weiterhin auf dem iPhone, dem Schreibtisch und im Web nutzen.“

Es lohnt der Blick ins Video:

Tipps für die Apple Watch Abonniere uns

auf YouTube

Allerdings scheint der Zeitpunkt der Abschaltung noch nicht hundertprozentig verifiziert zu sein, denn der Sprecher stellte später noch klar, dass diese Änderung eher „Anfang Juni“ und eben nicht wie ursprünglich kommuniziert „Ende Mai“ stattfinden wird.

Einen Grund für die Abkehr des Facebook Messenger von der Apple Watch liefert der Konzern indes nicht. Doch es gibt hinreichend Spekulationen. So gehen manche Beobachter davon aus, man wolle auf diese Weise zwangsweise die Bildschirmzeit der eigentlichen iPhone-App erhöhen. Immerhin sind Anwender künftig fortan gezwungen, für eine Beantwortung von Nachrichten zum Smartphone zu greifen.

Kommt im Herbst:

Apps künftig für die Apple Watch nicht so wichtig?

Für die Apple Watch selbst ist dieser herbe Verlust eine ziemliche Ohrfeige. In den letzten Jahren kehrten immer mehr Firmen und Entwickler der Smartwatch den Rücken. Twitter, Slack, Instagram, Target, Evernote, Trello, Hulu und zuletzt auch Microsoft – die Liste der App-Abgänge ist lang.

Apple scheint diesen Trend erkannt zu haben und wird dem allem Anschein nach mit watchOS 10 künftig Rechnung tragen. So soll das neue Smartwatch-System in Zukunft eher Widget- als App-basiert auftreten. Die App-Zentrierung gehört somit der Vergangenheit an. Ob dem tatsächlich so ist, werden wir spätestens am 5. Juni auf der WWDC-Keynote in Erfahrung bringen können.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.