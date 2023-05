Wer eine Apple Watch besitzt, der muss sich aller Wahrscheinlichkeit nach bald an eine neue Art der Bedienung gewöhnen. Schon mit dem kommenden watchOS 10 soll dieser Schritt vollzogen werden. Insider Mark Gurman will mehr darüber erfahren haben.

Noch in diesem Jahr werden sich Besitzerinnen und Besitzer einer Apple Watch umgewöhnen müssen. Es sei denn, Apple gestaltet die Änderungen an der Benutzeroberfläche nur als Option, nicht als Zwang. Doch dies ist noch nicht entschieden oder bekannt.

Apple Watch: Neues Widget-Interface für die Smartwatch

Doch was sich ändert, darüber weiß Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman schon Bescheid. Dem Experten zufolge werden Widgets ein zentraler Bestandteil von watchOS 10 sein (Quelle Bloomberg).

Seiner Beschreibung nach ähneln die neuen Widgets den früheren „Glances“, einem Widget-Interface, das Apple mittlerweile aber schon wieder abschaffte. Ebenso gibt es Übereinstimmungen mit den iPhone-Widgets seit iOS 14.

Diese neuen Widgets sollen sich über jedes beliebige Zifferblatt legen und sind scrollbar. Aktivitätsverfolgung, Wetter, Börsenticker, Kalendertermine und vieles mehr sind somit direkt abrufbar, ohne dass die eigentliche Apple-Watch-App geöffnet werden müsste.

Änderungen gibt es in diesem Zusammenhang auch bei weiteren Bedienelementen. Wer künftig die digitale Krone drückt, der landet dann nicht mehr auf dem Startbildschirm, sondern öffnet die neue Widget-Ansicht.

Seitens der Hardware wird sich dieses Jahr nicht viel ändern im Vergleich zum aktuellen Portfolio aus dem letzten Jahr:

Weg von der App-Zentrierung

Laut Gurman trägt Apple mit dieser Entwicklung dem Umstand Rechnung, dass ein App-Erlebnis wie auf dem iPhone weder von Anwendern großartig gewünscht wird, noch ist ein solches immer sinnvoll. Als Beweis führt er die Tatsache ins Feld, dass sich Apple-Watch-Apps bisher kaum durchgesetzt haben. Wir erinnern uns: Nicht wenige Apps für Apples Smartwatch wurden mittlerweile schon wieder eingestellt.

Wie die neuen Widgets in der Praxis dann aussehen, dürfen wir am 5. Juni in Augenschein nehmen. Dann startet die WWDC und Apple erlaubt einen ersten Blick auf das neue watchOS 10 für die Apple Watch zusammen mit iOS 17 fürs iPhone. Der eigentliche Release des Updates steht für den Herbst an.

