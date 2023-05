Die SMS wurde von Messengern wie WhatsApp verdrängt. Im privaten Raum verschickt kaum noch jemand die Kurzmitteilungen. Häufig landen nur noch Nachrichten mit Werbung oder betrügerische Angebote im SMS-Posteingang. Falls ihr keine Nachrichten mehr des aussterbenden Mediums erhalten möchtet, könnt ihr den Empfang von SMS sperren.

Wir zeigen euch, wie man SMS-Nachrichten bestimmter Nummern blockieren kann und wie man verhindert, dass überhaupt keine SMS mehr empfangen wird.

SMS sperren: So geht’s bei Android

Wollt ihr SMS-Nachrichten bestimmter Nummern sperren, kann man unter Android Kontakte zu einer Sperrliste hinzufügen.

Das funktioniert schnell und einfach über die Nachrichten-App auf Android. Hierfür müsst ihr die bestimmte Nummer zunächst als Kontakt in eurem Telefonbuch speichern. Drückt dann in der Kontaktansicht rechts oben auf die drei Punkte. Hier könnt ihr die „Nummer blockieren“.

Je nach Nachrichten-App könnt ihr in den Spam-Einstellungen auch alle SMS von einem „unbekannten Absender blockieren“. Ist die Einstellung aktiv, erhaltet ihr keine SMS mehr von Absendern, die nicht in eurer Kontaktliste sind. Beachtet aber, dass ihr dann möglicherweise auch wichtige Nachrichten nicht erhaltet, die man zum Beispiel für den Zwei-Faktor-Login benötigt. Falls ihr nicht alle unbekannten Nummern für SMS sperren wollt, entscheidet euch unten für die Option „Spam-Nummern“. Hier könnt ihr manuell Telefonnummern eintragen, von denen der SMS-Empfang geblockt wird.

In der Spam-Box kann man abgefangene Nachrichten einsehen. So wird verhindert, dass eventuell eine wichtige Nachricht versehentlich gelöscht wird. Wer umfangreichere Sperrfunktionen benötigt, findet im Google Play Store entsprechende Apps wie Calls Blacklist.

Blockiert - Calls Blacklist Vlad Lee

SMS am iPhone blockieren

Auch am iPhone habt ihr die Möglichkeit, SMS zu sperren. Geht dabei wie folgt vor:

Öffnet auch am iPhone die Nachrichten-App. Wählt eine vorhandene Nachricht aus, dessen Absender ihr sperren wollt. Öffnet die Nachricht und drückt rechts oben auf „Details“. In den Details drückt man auf das i-Zeichen rechts oben. Es erscheint ein neues Menü, über welches die Nummer in die Sperrliste für SMS aufgenommen werden kann. Wischt hierfür von oben nach unten. Auf diesem Weg findet ihr die Option „Anrufer sperren“. So werden neben den SMS auch Anrufe und andere Anfragen dieser Nummer gesperrt.

In den Einstellungen der Nachrichten-App könnt ihr zudem die Option „Unbekannte Absender filtern“. So empfangt ihr zwar weiterhin SMS von unbekannten Nummern. Diese Nachrichten werden aber nicht im allgemeinen Eingang aufgeführt, sondern in einer eigenen Liste.

An anderer Stelle zeigen wir euch, wie ihr eine Drittanbietersperre einrichten könnt. Zudem erfahrt ihr bei uns, wie man gezielt Apps sperren kann.

