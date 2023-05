Wem die Telefonnummer 021136189059 bekannt vorkommt, der hat ein gutes Zahlengedächtnis. Wir haben erst vor kurzem über die Nummer 021136189051 berichtet, die mit einer alten Masche versucht, euch zu betrügen. Was steckt dahinter?

Unter der Rufnummer 021136189051 könnt ihr tatsächlich ein Callcenter zurückrufen. Da die Betrüger es mit der einträglichen „Stadtwerke-Masche“ versuchen, könnt ihr sie bei der Bundesnetzagentur melden und die Hintermänner sogar anzeigen. Die neue Nummer 021136189059 hat nur eine andere Endziffer, aber offensichtlich handelt es sich um dieselben Betrüger.

Welche Masche zieht die Nummer 021136189059 ab?

Bei dem „Stadtwerke-Trick“ geben sich die Anrufer als euer eigener Energieversorger aus – ohne dessen Namen wirklich zu nennen beziehungsweise zu kennen.

Sie versuchen dabei, euer Vertrauen zu gewinnen, indem sie euch viele persönliche Daten vorlesen. Die Anrufer kennen natürlich eure Telefonnummer, aber auch euren Namen, die Adresse sowie das Geburtsdatum – teilweise sogar eure IBAN.

Die fehlenden Daten erfragen sie bei euch und nennen es „Datenabgleich“.

Angeblich geht es darum, dass ihr zu einem günstigeren Tarif wechseln könnt.

Dazu wollen sie nun „zur Sicherheit“ eure Zählernummer abfragen.

Die Anrufe erfolgen sehr häufig und sogar an Sonn- und Feiertagen.

Wenn ihr genauer nachfragt, um was es da geht oder von welchem Stromanbieter sie angeblich beauftrag wurden, weichen die Anrufer erst aus, um schließlich sogar frech zu werden und aufzulegen.

Mit diesen Daten können die Betrüger für euch einen neuen Stromvertrag abschließen. Der Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Fall die Zählernummer. Die restlichen Daten reichen dazu nicht aus. Die haben sie etwa in einschlägigen Telefonmarketing-Gruppen bei Facebook gekauft. Gebt ihnen also auf keinen Fall weitere Daten und vor allem nicht eure Zählernummer. Wir empfehlen euch, die gesamte „Rufnummern-Gasse“ 021136189*** zu blockieren.

Nummer 021136189059 blockieren

Wie ihr eine Telefonnummer bei Android und iPhone blockieren könnt, seht ihr im Kurzvideo:

Wollt ihr Anrufe im Telekom-Festnetz blockieren? Das könnt ihr online im „Telefoniecenter“ einstellen.

Auf ähnliche Weise könnt ihr Rufnummern in der Fritzbox sperren. Auch da lässt sich der „Anfang“ einer Rufnummernfolge mit allen Endziffern sperren.

