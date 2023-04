Die Rufnummer 021136189051 existiert tatsächlich und wird dieses Mal nicht durch einen Wählcomputer gefälscht. Wer den Anrufern nur ein paar Sätze lang zuhört, wittert sofort den Betrug dahinter. Doch vielleicht kann man sie endlich mal erwischen?

Wenn ihr die Nummer 021136189051 anruft, meldet sich jemand mit ausländischem Akzent, während im Hintergrund Callcenter-Geräusche zu hören sind. Also wird diese Nummer nicht durch „Call-ID-Spoofing“ gefälscht, sondern gehört tatsächlich zu einem Callcenter. Und angesichts der Betrugsversuche lohnt sich hier wohl eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur, um die Gauner sperren und bestrafen zu lassen.

Nummer 021136189051: Was wollen die Anrufer?

Die Anrufe dieser Telefonnummer erfolgen in kurzen Abständen sehr häufig.

Teilweise ist niemand am Apparat, wenn man das Gespräch annimmt. In dem Fall handelt es sich um „Ping-Anrufe“, mit denen ein Computer testet, ob die angerufenen Nummern aus einer Liste auch existieren.

Die Anrufer sprechen Deutsch mit Akzent und geben sich entweder als euer Stromanbieter oder als eine Agentur aus, die im Auftrag der Regierung die Strompreisbremse überprüfen will.

Sie kennen eure persönlichen Daten, aber wollen dann sehr schnell eure Zählernummer und Kontodaten wissen. Angeblich wäre das wichtig für eine Preisgarantie.

Wenn ihr genauer nachfragt, wer da eigentlich anruft, die Aussagen anzweifelt oder die Informationen erst einmal schriftlich haben wollt, werden die Anrufer erst nervös und dann beleidigend, bevor sie auflegen.

Natürlich stimmt an den Geschichten mal wieder nichts. In Wirklichkeit wollen sie eure Daten haben, um dann in eurem angeblichen Auftrag einen neuen Stromvertrag für euch abzuschließen. Dafür gibt es hohe Provisionen. Zwar könnt ihr diese neuen Verträge relativ einfach stornieren, doch habt ihr dann eventuell das Problem, nicht mehr in euren alten Vertrag hineinzukommen, der für euch gekündigt wurde.

Telefonnummer 021136189051 blockieren

Ihr könnt die Telefonnummer in Android und iPhone blockieren, sobald sie euch das erste Mal angerufen hat. Wie das geht, sehr ihr in diesem Video:

Ihr könnt diese Anrufer im Telekom-Festnetz blockieren, indem ihr das „Telefoniecenter“ aufruft und die Nummer dort in die Sperrliste eintragt.

Falls ihr über euren Router telefoniert: Wenn ihr die Telefonnummer in der Fritzbox blockieren möchtet, geht das einfach in den Routereinstellungen.

