Die Anrufer mit der Nummer 0031850665000 geben sich als Deutsche Energieberatung aus, die euch mit der Überprüfung der Strompreisbremse helfen will. Dass diese Leute eine Nummer aus den Niederlanden nutzen, ist nicht das einzig Seltsame an diesen Anrufen…

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Wenn euch die holländische Nummer 0031850665000 angezeigt wird, lasst euch auf keine Diskussionen ein und legt gleich auf. Ob diese Nummer überhaupt echt ist oder durch „Call-ID-Spoofing“ von einem Wählcomputer erzeugt wird, lässt sich schlecht sagen. Die Anrufer behaupten jedenfalls, im Auftrag eures Stromanbieters anzurufen – zumindest am Anfang des Gesprächs.

Was über die Nummer +31850665000 bekannt ist

Die Anrufer behaupten, dass sie im Auftrag eures Stromanbieters prüfen müssen, ob ihr für die Strompreisbremse infrage kommt.

Dazu wollen sie „Daten verifizieren“. Wenn solche Anrufer das behaupten, dann meinen sie in der Regel damit, dass sie die Echtheit ihrer gekauften Daten prüfen und diese durch weitere Abfragen ergänzen wollen – zu eurem Schaden.

Sie kennen in der Regel bereits eure Telefonnummer, den Namen des Anschlussinhabers und dessen Adresse. Solche Datenlisten werden in einschlägigen Telefonmarketing-Kreisen offen gehandelt.

Anschließend geht es um die Daten, die sie wirklich brauchen: Eure Zählernummer sowie die Kontodaten.

Erst am Ende des Gesprächs stellt sich heraus, dass die Anrufer in Wirklichkeit als „Vermittler“ für eine Stromagentur tätig sind und euch auf einen angeblich günstigeren Vertrag umlegen wollen.

Mit den abgefragten Daten können solche Betrüger eure aktuellen Stromverträge kündigen und in eurem Namen neue abschließen. Allerdings sind solche Abschlüsse nur mit eurer schriftlichen Bestätigung gültig.

Es ist in der Regel möglich, solche illegalen Vertragsabschlüsse rückgängig zu machen und mit etwas Glück kommt ihr auch wieder in euren alten Stromvertrag. Ihr solltet aber unbedingt eine Anzeige erstatten. Die „neuen Stromanbieter“ werden in solchen Fällen jede Schuld von sich weisen, aber ein motivierter Staatsanwalt könnte so herauskriegen, welche Auftragnehmer die Verträge auf diese Weise heranschafft.

Nummer +31850665000 blockieren – oder das ganze Land?

Ihr könnt die Nummer 0031850665000 relativ einfach blockieren. Das geht am Handy, im Festnetz und in der Fritzbox. Und so könnt ihr auch – vom iPhone mal wieder abgesehen – den ganzen Vorwahlbereich 0031 für die Niederlande sperren… und zwar so:

Ihr könnt im iPhone und Android-Handy eine Telefonnummer blockieren. Die Schritte dazu zeigt euch das Video. Zumindest für Android gibt es auch Apps, mit denen sich automatisch ein ganzer Vorwahlbereich blockieren lässt.

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Falls ihr eine Telefonnummer oder einen ganzen Bereich im Festnetz der Telekom blockieren möchtet, geht das im „Telefoniecenter“. Gebt dort als Nummer „0031*“ ein, um Holland künftig zu sperren.

So ähnlich funktioniert es auch, wenn ihr die Telefonnummer in der Fritzbox blocken Tragt den Bereich einfach in die Sperrliste ein, die ihr in den Einstellungen findet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.