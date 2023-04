Guthaben bei Amazon ist fast gleichzusetzen mit Bargeld, schließlich bekommt man beim Online-Handelsgiganten nahezu alles, was man für den Alltag benötigt. In einigen Fällen kann man durch Gutscheincodes den Endpreis noch nach unten drücken. Im Netz findet ihr Links zu Amazon-Gutschein-Generatoren. Funktioniert das? Kann man sich einfach so kostenlos Geschenkgutscheine generieren lassen?

So ein Generator soll euch über einen Mausklick kostenlos Gutscheincodes ausspucken. Alles, was es für den vermeintlichen Code braucht, ist die Eingabe der Amazon-Logindaten. In einigen Fällen soll man zuerst eine App oder ähnliches herunterladen. Oft werden solche Generatoren in Videos bei YouTube vorgestellt. Funktioniert das?

Amazon Gutschein Generator online nutzen: Das wird teuer

Natürlich funktionieren diese Generatoren nicht. Es gibt online keinen zuverlässigen und sicheren Generator für Amazon-Gutscheincodes. Zwar wird solch ein Tool vielerorts im Netz versprochen, hierbei handelt es sich in der Regel jedoch um Fallen. Statt Geld zu sparen, werdet ihr dort sogar oft schnell um euer Erspartes gebracht.

Einige Amazon-Gutschein-Generatoren erfordern die Eingabe eurer Login-Daten , um das angebliche Guthaben auf euer Konto übertragen zu können.

, um das angebliche Guthaben auf euer Konto übertragen zu können. Mit der Eingabe der Login-Daten spielt ihr aber eure Account-Informationen Betrügern in die Hände, die auf eure Kosten online auf Shopping-Tour gehen können.

gehen können. Bei anderen „Angeboten“ müsst ihr zunächst eine App oder ein Programm herunterladen.

herunterladen. Mit dem Download der App tappt man jedoch in eine kostenpflichtige Abo-Falle.

Beim Download eines Tools läuft man hingegen Gefahr, sich Viren oder Trojaner auf die Festplatte zu holen.

auf die Festplatte zu holen. Einen funktionierenden Gutschein-Code gibt es am Ende nicht.

Um den angeblichen Gutschein zu erhalten, soll man ein kostenpflichtiges Abo abschließen

Bei den YouTube-Videos sind häufig überschwängliche Kommentare zu lesen, die beweisen sollen, dass diese Gutschein-Hacks funktionieren. Hierbei handelt es sich jedoch um Fake-Kommentare.

Amazon: Gratis Guthaben-Hacks sind Fakes

Codes für Amazon-Gutscheine setzen sich aus drei Blöcken mit vier Buchstaben/Ziffern am Anfang und sechs Zeichen in der Mitte zusammen. Diese Fake-Generatoren würfeln einfach irgendwelche Zahlen zusammen. Gutschein-Codes müssen aber von Amazon noch freigeschaltet werden. Solche zufällig generierten Gutscheine sind im Amazon-System also nicht aktiviert und funktionieren demnach nicht.

Stößt ihr im Netz auf einen solchen Amazon-Guthaben-Hack, schließt die Webseite wieder. Funktionierende Amazon-Codes müssen erst Server-seitig freigeschaltet werden. So bringt es etwa einem Dieb auch nichts, wenn Guthabenkarten aus Läden oder Tankstellen gestohlen werden. Diese abgedruckten Codes müssen erst an der Kasse aktiviert wurden.

Fazit: Bei der Nutzung eines Amazon-Gutschein-Generators für kostenloses Guthaben zahlt man letztendlich drauf.

