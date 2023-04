Die DKB hat zusammen mit Visa eine neue Aktion für ihre Kunden gestartet. Ihr könnt euch dabei relativ einfach einen 15-Euro-Amazon-Gutschein sichern. Die 100 Kunden mit den meisten Zahlungen erhalten sogar einen 50-Euro-Gutschein. Wir haben die Details fürs euch.

DKB Visa-Debitkarte: Bis zu 50 € für Amazon sichern

Für das Bezahlen per DKB-Debitkarte erhaltet ihr aktuell einen Amazon-Gutschein von bis zu 50 Euro. Für mindestens drei Zahlungen erhaltet ihr einen Amazon-Gutschein über 5 Euro. Wenn ihr mindestens 10 Zahlungen tätigt, gibt es sogar einen Gutschein über 15 Euro. Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr euch auf der offiziellen Aktionsseite registrieren und bis zum 14. Mai 2023 mindestens dreimal mit eurer Visa-Debitkarte bezahlen (Aktionsseite bei DKB ansehen). Ihr habt noch keine DKB-Debitkarte? Dann könnt ihr euch das kostenlose Girokonto mit Visa Debitkarte einrichten (Angebot bei DKB ansehen).

Für diejenigen unter euch, die besonders fleißig sind, winkt am Ende ein Amazon-Gutschein über 50 Euro: Die 100 Teilnehmer mit den meisten Zahlungen werden diesen Gutschein erhalten. Die Aktion hat bereits am 17. April 2023 begonnen, also könnt ihr direkt loslegen. Beachtet aber, dass die Anzahl der Gutscheine begrenzt ist und sie auf einen Wert von insgesamt 167.500 Euro gedeckelt sind.

Die Details der Aktion im Überblick:

5 Euro Amazon-Gutschein ab 3 Zahlungen

15 Euro Amazon-Gutschein ab 10 Zahlungen

50 Euro Amazon-Gutschein für die 100 Teilnehmer mit den meisten Zahlungen im Aktionszeitraum

DKB-Aktion: Was gibt es zu beachten?

Es lohnt sich, einen Blick auf die Teilnahmebedingungen zu werfen, da einige Transaktionen nicht angerechnet werden. Die Aktion steht nur Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland zur Verfügung, die bereits eine Visa-Debitkarte von der DKB besitzen und aktiviert haben. Sowohl Online- als auch Offline-Transaktionen werden berücksichtigt, und es gibt keinen Mindestumsatz.

Wenn eure Visa-Debitkarte in einer Bezahl-App wie PayPal hinterlegt ist, zählen auch diese Transaktionen als qualifizierte Zahlungen – mit Ausnahme von Transaktionen, bei denen die Funktion „Geld senden“ verwendet wird.

Folgende Transaktionen werden nicht berücksichtigt: Bargeldabhebungen an Geldautomaten, Transaktionen in Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielgeschäften, Finanzdienstleistungen sowie jegliche Karten- und Gutscheinaufladungen, Transaktionen für Versicherungsleistungen, Transaktionen, bei denen Beträge auf das Kartenkonto gutgeschrieben werden, Transaktionen, die aufgrund ausgeübten Widerrufs eines Vertrages rückabgewickelt wurden sowie aufladbare/nicht aufladbare Prepaid-Karten, V-PAY-Karten und Visa-Kreditkarten.

Die Evaluierung aller angemeldeten Teilnehmer erfolgt ca. 6 Wochen nach Ende des Teilnahmezeitraums, spätestens bis zum 19.06.2023. Die Gutscheincodes für Amazon.de werden dann im Zeitraum vom 26.06.2023 bis zum 07.07.2023 per E-Mail übermittelt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.