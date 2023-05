Mit einer Wallet-App kann man verschiedene Tickets zentral in einer App auf dem Smartphone verwalten. Wer mit Zügen der Deutschen Bahn reist, kann in der Wallet auch seine Bahn-Tickets speichern.

Deutsche Bahn Facts

Legt ihr das Deutsche-Bahn-Ticket in der „Apple Wallet“ ab, könnt ihr den Fahrausweis auf dem iPhone darüber vorzeigen, ohne es in der DB-Navigator-App suchen zu müssen.

Zug-Tickets der Deutschen Bahn in Apple Wallet speichern

So fügt man ein Bahn-Ticket zur iOS-Wallet hinzu:

Öffnet die DB-Navigator-App. Steuert hier den Bereich „Meine Tickets“ an. Sucht den Fahrausweis aus, der in der Wallet abgelegt werden soll. In den Optionen für das Ticket findet ihr rechts unten den Button, über den ihr den Eintrag zur Apple Wallet hinzufügen könnt. Danach lässt sich der Fahrausweis bei der Kontrolle direkt über die Wallet-Funktion vorzeigen, ohne dass die DB-Navigator-App dafür geöffnet werden muss.

Was du vor deiner nächsten Bahnfahrt wissen solltest ... Abonniere uns

auf YouTube

Neben dem Deutschland-Ticket steht die Option auch nicht für die Bahncard zur Verfügung. Ihr könnt die Bahncard also zwar in der DB-Navigator-App speichern, allerdings nicht in der Wallet-App hinterlegen.

Bahn-Ticket in Google Wallet ablegen?

Die Wallet-Option steht nur für iPhone-Nutzer zur Verfügung. In der Google Wallet auf Android-Smartphones lassen sich keine Bahn-Tickets speichern. Es gibt von Seiten der Bahn keine Informationen darüber, dass eine entsprechende Funktion in Planung ist.

Tipp: Wer das Deutschland-Ticket in der Wallet speichern will, sollte es nicht über die Deutsche Bahn bestellen. Es gibt einige Anbieter, die diese Funktion anbieten, etwa die Berliner BVG. Für die Buchung des 49-Euro-Tickets seid ihr nicht auf den Verkehrsbetreiber eurer Stadt festgelegt. Lesetipp 49-Euro-Ticket in Wallet speichern (iOS): So gehts

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.