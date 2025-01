Deutschland-Ticket in Apple Wallet speichern (iOS): So gehts

Möchte man das Deutschland-Ticket in digitaler Form schnell auf den iPhone-Bildschirm holen, kann man es im Wallet speichern. Das klappt bei ausgewählten Betreibern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Wallet-Option gibt es unter anderem, wenn man das Abonnement in der Deutschland-Ticket-App, im APG-Ticketshop des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg, bei der Berliner BVG oder der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra) bucht. Beim „DB Navigator“ der Deutschen Bahn funktioniert das hingegen nicht.

Anzeige

So bekommt man das Ticket in die Apple Wallet

Wie man das Deutschland-Ticket zur iOS-Wallet bei Apple-Geräten hinzufügen kann, unterscheidet sich ebenfalls je nach Anbieter. Bei der BVG-App geht es so:

Habt ihr das Deutschland-Ticket bei der BVG gebucht, könnt ihr es zur Wallet hinzufügen, wenn ihr euch für die digitale Variante entschieden habt. Dann benötigt ihr die BVG-Ticket-App für iOS (zum Download). Steuert in der App das Deutschland-Ticket an. Drückt rechts oben auf die drei Punkte. Dort findet ihr die Option, über die ihr den Fahrausweis zur Wallet hinzufügen könnt. Einmal erledigt, müsst ihr zum Vorzeigen nicht jedes Mal die BVG-App öffnen, sondern könnt es über die Wallet aufrufen.

Anzeige

Deutschland-Ticket ohne App in Wallet

Bei anderen Anbietern könnt ihr sogar komplett auf die App des Verkehrsbetreibers verzichten. Dann bekommt ihr nach der Bestellung des Deutschland-Tickets eine E-Mail zugeschickt. Hier ist ein Link enthalten, über den ihr den Fahrausweis direkt zur iOS-Wallet hinzufügen könnt. So funktioniert es unter anderem bei der APG und Bogestra.

Anzeige

Für die Deutschland-Ticket-App wurde ein Support für die Apple Wallet sowie Google Wallet nachgereicht. Auch wenn ihr euren Fahrausweis darüber kauft, könnt ihr es also in der Wallet ablegen. Vorteil der Wallet-Variante ist, dass ihr auch ohne Internetverbindung auf den Fahrausweis zugreifen könnt. Habt ihr das Abonnement über Deutschlandticket.de gebucht, findet ihr den Wallet-Link in der Bestätigungs-E-Mail mit dem Betreff „Deine Abobestätigung für das Deutschlandticket“. Dort ist der Link „Hinzufügen zu Apple Wallet“ enthalten. Einmal hinzugefügt, könnt ihr den Fahrausweis in digitaler Form über die Wallet-App auf dem iPhone aufurufen.

Man ist für den Kauf des Deutschland-Tickets nicht auf den Verkehrsbetrieb des eigenen Wohnorts festgelegt. Ihr könnt also zum Beispiel auch von München aus die Buchung über die BVG-App der Berliner Verkehrsbetriebe durchführen, um die Wallet-Option zu nutzen.

Deutschlandticket aus DB Navigator zu Wallet hinzufügen?

Das Deutschlandticket kann man auch bei der Deutschen Bahn buchen. Im DB-Navigator gibt es zwar die Option, um Bahn-Tickets zur Apple Wallet hinzuzufügen. Das funktioniert aber nicht mit Verbund-Tickets. Auch beim Deutschland-Ticket ist die Option nicht verfügbar. Ihr könnt das aber mit einer zusätzlichen App umgehen, zum Beispiel dem „Wallet Creator“:

Wallet Creator at2 GmbH

Damit könnt ihr eine Wallet-fähige Version des Tickets in QR-Code-Format im DB-Navigator erstellen und anschließen zu Apple Wallet hinzufügen. Da sich der QR-Code monatlich ändert, müsst ihr das jeweils zum Monatsbeginn erneut durchführen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.