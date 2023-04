Das 49-Euro-Ticket kann seit Anfang April gekauft werden. Ein Einzelkauf ist aber nicht möglich, man muss also ein Abonnement abschließen. Möchte man den Fahrausweis nicht nutzen, muss man daher das Deutschland-Ticket kündigen.

Das Deutschland-Ticket hat eine Laufzeit von jeweils einem Kalendermonat. Kündigt man es nicht, wird das Abonnement immer automatisch um einen weiteren Monat verlängert. Eine Kündigung ist immer zum Monatsende möglich.

Deutsche Bahn: 49-Euro-Ticket kündigen

Wer das Deutschland-Ticket bei der Bahn bucht, wundert sich vermutlich über die Angabe des Preises in Höhe von 588 Euro in den Bestelldetails. Dabei handelt es sich lediglich um den Preis, wenn man das Abonnement ein ganzes Jahr nutzt. Eine Kündigung ist monatlich möglich. Bei der Deutschen Bahn geht das so:

Loggt euch in euren Bahn-Account ein. Steuert eure Konto-Übersicht an. Unten bei „Können wir noch etwas für Sie tun“ wählt ihr die „Abo-Services“ aus. Hier könnt ihr das Deutschland-Ticket kündigen.

49-Euro-Ticket kündigen: Das sollte man beachten

Habt ihr das Abo nicht bei der Deutschen Bahn gebucht, müsst ihr dort kündigen, wo ihr das Deutschland-Ticket gekauft habt. Wo und wie man das 49-Euro-Ticket kündigen kann, lässt sich pauschal nicht sagen. Das hängt davon ab, wo genau ihr das Abonnement abgeschlossen habt. Wurde das Ticket zum Beispiel bei der Deutschen Bahn gekauft, kündigt ihr dort. Bei einem Abo-Abschluss über den Verkehrsbetrieb in eurer Stadt wendet ihr euch an diesen Anbieter.

Eine Kündigung ist je nach Anbieter direkt online im Kundenkonto, per E-Mail oder schriftlich möglich. Bei der Deutschen Bahn steuert ihr zum Beispiel den Abo-Bereich in eurem Nutzer-Account an. Die Kündigungsfrist richtet sich ebenfalls nach dem jeweiligen Anbieter. Meistens reicht es, im Vormonat der nächsten Verlängerung zu kündigen. Zur Sicherheit solltet ihr euch gleich beim Abschluss des Abonnements nach den Kündigungsbedingungen erkundigen.

49-Euro-Ticket kündigen: Fallen Gebühren an?

Habt ihr bereits ein bestehendes Abonnement für den öffentlichen Personennahverkehr in eurer Stadt oder Region, solltet ihr euch vor Abschluss des 49-Euro-Abos beim Anbieter darüber informieren, ob ihr das andere Abo vorher beenden müsst, eine einfache Umstellung angeboten wird oder ein laufendes Abo automatisch auf das 49-Euro-Ticket wechselt. Das wird je nach Verkehrsbetrieb anders gehandhabt.

Auf der Internetseite deutschlandticket.de des Bahn- und Busunternehmens Transdev wurde vor einigen Wochen noch in den Kündigungsbedingungen darauf hingewiesen, dass eine Service-Gebühr in Höhe von 30 Euro anfällt, wenn man das Deutschland-Ticket in den ersten 12 Monaten kündigt. Dabei handelte es sich jedoch um veraltete Angaben. Es gibt also keine Kündigungsgebühren, wenn man das Abonnement für das 49-Euro-Ticket beenden will. Habt ihr das Abo einmal gekündigt, könnt ihr es jederzeit wieder neu abschließen.

