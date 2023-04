Der Mobilfunkanbieter Ay Yildiz richtet sich vor allem an türkischstämmige Kunden, die einen Mobilfunkvertrag ausgerichtet für den Kontakt in Deutschland und der Türkei suchen. Bei Problemen oder Fragen könnt ihr euch direkt an die Ay Yildiz-Hotline wenden.

Auch wenn Ay Yildiz vorrangig türkischstämmige Einwohner in Deutschland ansprechen will, findet ihr auch für andere Bedürfnisse Tarife und Angebote für Prepaid und Postpaid. Bei Fragen zu Tarifen oder Problemen mit dem eigenen Vertrag hilft euch der Kunden-Service von Ay Yildiz weiter. Ihr erreicht den Support per Kontaktformular oder Telefon. Die Hotline-Nummer lautet 0177-177 11 35.

Ay Yildiz: Kontakt mit dem Kunden-Service

Der Kontakt zu Ay Yildiz-Hotline eignet sich zum Beispiel, wenn man häufiger mit Störungen zu kämpfen hat, seinen Vertrag kündigen möchte, seinen bestehenden Tarif erweitern oder verändern will und sich allgemein über Angebote informieren will.

Schnell und einfach könnt ihr den Ay Yildiz-Service über das Formular per E-Mail erreichen. Öffnet dafür zunächst den Support-Bereich des Anbieters. Hier wählt ihr aus einem der verschiedenen Themen aus, zu denen ihr Hilfe braucht. Viele gängige Fragen werden bereits im FAQ-Bereich beantwortet. Falls ihr keine Hilfe findet, drückt auf den Button „Nein, zum Kontaktformular“. Dann könnt ihr eure Anliegen per Text verfassen. Gebt zudem eure privaten Daten an, damit ihr eine Antwort erhalten könnt. Ein Thema, eine Mitteilung und eine Kontaktnummer oder -Adresse werden vorausgesetzt, um eure Anfrage zu bearbeiten.

Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit, direkt über Facebook in Kontakt mit dem Ay Yildiz-Service zu treten.

Ay Yildiz Hotline: Telefonnummer

Seid ihr bereits Kunde und habt Fragen oder Probleme mit eurem Ay Yildiz-Tarif, wählt ihr die folgende Nummer: 0177 - 177 11 35.

Falls ihr euch über Tarife oder Handys von Ay Yildiz informieren wollt, nutzt die Telefonnummer für die Hotline: 0177 - 117 1122. Es fallen die Kosten eures Anbieters für einen Mobilfunkanruf in das Telefónica-Deutschland-Netz an. Die Interessentenhotline sowie die Kundenhotline sind Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, Samstag von 10-20 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen von 10-18 Uhr erreichbar.

Für schriftliche Anfragen erreicht ihr den Ay Yildiz-Kundenservice unter der folgenden Adresse:

AY YILDIZ Communications GmbH

E-Plus-Straße 1

40472 Düsseldorf

Wollt ihr euch persönlich beraten lassen oder Fragen klären, könnt ihr auch einen Ay Yildiz-Shop in eurer Nähe aufsuchen. Auf der Webseite des Mobilfunkanbieters gebt ihr eure PLZ sowie den Ort ein und erhaltet als Ergebnisse die Adresse für den nächsten Ay Yildiz-Shop oder Partner-Shop.

