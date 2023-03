Das 49-Euro-Ticket startet am 1. Mai. Ein bestehendes Abonnement muss umgebucht werden, wenn man das Ticket für Fahrten in ganz Deutschland nutzen will. Wie sieht es bei Leuten aus, die derzeit ein Job-Ticket benutzen? Wird das Job-Ticket umgestellt, muss man das Deutschland-Ticket zusätzlich buchen oder gibt es ein angepasstes Angebot?

Lange Zeit war es unklar, wie es mit dem neuen Ticket-Angebot für Nutzer eines Job-Tickets aussieht. Inzwischen hat sich die Politik aber geeinigt. Anders als zum Beispiel für Rentner oder Studenten wird es für einen vom Arbeitgeber angebotenen Fahrausweis Vorteile geben.

49-Euro-Ticket als Job-Ticket: Das sollte man wissen

Eine generelle Lösung gibt es nicht. Arbeitgeber können aber das Deutschland-Ticket als Job-Ticket für ihre Arbeitnehmer anbieten. Damit wird das 49-Euro-Ticket für die entsprechenden Fahrgäste günstiger. So können Unternehmen das Job-Ticket mit mindestens 25 Prozent bezuschussen. Weitere 5 Prozent gibt es von Bund und Ländern. Aus dem 49-Euro-Ticket könnte so ein 35-Euro-Ticket werden. Genauer wird das Deutschland-Ticket dann für Arbeitnehmer 34,30 Euro kosten. Gibt der Arbeitgeber einen höheren Zuschuss, wird das Ticket sogar noch günstiger. Der Geltungsbereich wird auf ganz Deutschland ausgeweitet. Ob es das Deutschland-Ticket also als Job-Ticket geben wird und wie viel man damit sparen kann, hängt vom eigenen Arbeitgeber und den Bedingungen ab, unter denen das Job-Ticket dort angeboten wird.

An anderer Stelle zeigen wir die Unterschiede zwischen dem 49-Euro-Ticket und einem regional begrenzten Abo-Ticket. So kann man beim Deutschland-Ticket etwa im Vergleich zu vielen anderen Abo-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr keine weiteren Personen mitnehmen.

Job-Ticket macht 49-Euro-Ticket günstiger

Das Deutschland-Ticket kann ab dem 3. April 2023 gekauft werden. Schon jetzt sind Vorbestellungen möglich. Gültig ist es ab dem 1. Mai. Dann können Nutzer in ganz Deutschland mit dem öffentlichen Personennahverkehr in U-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen und mehr fahren. Im Flixbus wird der Fahrausweis vermutlich nicht gültig sein. Auch im ICE kann man damit nicht fahren (mit dieser Ausnahme).

