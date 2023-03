Am 1. Mai 2023 soll das „Deutschland-Ticket“ als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket starten und Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland ermöglichen. Wie kann man das Ticket kaufen? Braucht man unbedingt ein Smartphone dafür?

In den ersten Berichten war die Rede von einem „papierlosen“, digitalen Ticket-Angebot. Dadurch entstanden Sorgen, wonach vor allem Rentner, die kein Smartphone haben oder technisch nicht so versiert sind, vor großen Hindernissen beim Kauf des 49-Euro-Tickets stehen könnten. Diese Sorgen scheinen aber unbegründet.

Gibt es das 49-Euro-Ticket ohne Smartphone?

Das Ticket kann als digitaler Fahrausweis gekauft werden, um es am Smartphone vorzuzeigen. Das soll aber nicht die einzige Möglichkeit sein. So soll es auch eine Plastikkarte geben, die man in den Geldbeutel stecken kann (Quelle: t-online.de). Ein Smartphone wird also nicht unbedingt vorausgesetzt, um das Deutschland-Ticket zu nutzen.

Auch ein Internetzugang ist nicht zwingend erforderlich, um das 49-Euro-Ticket zu bestellen. Neben dem Angebot, das Abonnement online zu beantragen, soll man es auch vor Ort und persönlich an Schaltern der verschiedenen Verkehrsunternehmen und an DB-Verkaufsstellen erhalten. Das Deutschland-Ticket ist nicht übertragbar und es wird vermutlich keine Rabatte für Senioren, Schüler oder Studenten geben.

49-Euro-Ticket auch an Schaltern, nicht an Automaten

Eine Kaufmöglichkeit an Automaten wird hingegen nicht umgesetzt. Es wird also keine ausgedruckte Papierfahrkarte geben. Das 49-Euro-Ticket ist zudem nicht im Einzelkauf, sondern lediglich im Abonnement erhältlich. Hier kann man es bereits vorbestellen.

Das Ticket soll ab dem 1. Mai 2023 für Fahrten in Bussen, U-Bahnen und mehr gültig sein. Flixbusse sind von dem Angebot ausgeschlossen. Der Vorverkauf startet bereits einige Wochen vorher. Ab dem 3. April soll man sich das Abonnement des ÖPNV-Abos sichern können.

