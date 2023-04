Dass die Deutsche Bahn vor argen Problemen steht, weiß wohl fast jeder, der gerade in letzter Zeit mal mit dem Zug unterwegs war. Doch nicht nur die Verspätungen sind auf einem Allzeithoch. Vieles läuft nicht rund bei der Bahn. Experten fordern jetzt drastische Konsequenzen und wollen die Deutsche Bahn zerschlagen.

Ende für die DB? Experten fordern Aufteilung der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn sollte in ihre Bestandteile aufgelöst werden. Das empfiehlt die Monopolkommission, die mit ihrer Arbeit die Bundesregierung unterstützt. Statt wie bisher unter anderem den Betrieb des Schienennetzes sowie den Personen- und Warentransport unter einem Dach zu vereinen, solle der aktuelle Konzern aufgespalten werden.

Damit unterstützt die Expertenkommission einen Vorstoß der oppositionellen Union. Demnach „überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten“, so Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission, gegenüber der Süddeutschen Zeitung (via ZDF).

So sollen zwei getrennte Unternehmen entstehen, von denen das für die Infrastruktur zuständige unter der Hand des Bundes firmieren könnte. Die Unionsparteien CDU und CSU hatten für eine bundeseigene Infrastruktur GmbH plädiert. Die Ampel-Koalition hingegen plant derzeit, die Infrastrukturbereiche in einer Infrastrukturgesellschaft zu bündeln.

So solle aus der Deutschen Bahn ein Unternehmen entstehen, das sich auf ein funktionierendes und ausgelastetes Netz konzentriere. Es wäre wiederum unabhängig von den Transportunternehmen, die dieses Netz nutzen. Zu Ihnen würde auch die vorige Transportsparte der Bahn gehören. Einen Anreiz, Wettbewerber zu behindern, gebe es dann nicht mehr, so die Idee.

Bei der Bahn würden dem Vorschlag der Union zufolge Nah- und Fernverkehr sowie der Gütertransport bleiben. Die Zuständigkeit für das Netz, Bahnhöfe sowie die Energiesparte der DB wären Teil der Infrastruktur GmbH. Ob es zu so einer Zerschlagung des ehemaligen Staatskonzerns – und damit zu einer halben Rolle rückwärts für die DB – kommt, ist noch offen.

DB in der Krise: Auf Bahnfahrer warten schwere Jahre

Bei der Bahn stapeln sich derzeit die Probleme: Laut Bundesrechnungshof sollen sich bereits über 30 Milliarden Euro an Schulden angesammelt haben. Auch für die Fahrgäste sieht es nicht rosig aus: Verspätungen gab es nie zuvor mehr als im vergangenen Jahr, Tendenz steigend. Zudem steht das potenziell größte Chaos erst in den kommenden Jahren an, wenn viele wichtige Fernverkehrsstrecken saniert werden müssen.

