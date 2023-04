In wenigen Wochen startet das Deutschland-Ticket. Vor dem Start gibt es bei Interessierten noch einige offene Fragen. So sind sich einige mögliche Käufer unsicher, ob man das 49-Euro-Ticket auch nur für einen Monat kaufen kann.

Deutsche Bahn Facts

Überall heißt es, das Deutschland-Ticket wird nur im Abonnement angeboten. Der Begriff „Abo“ lässt zwar darauf schließen, dass man sich langfristig an das Ticket binden muss, das ist aber nicht der Fall.

Deutschland-Ticket nur 1 Monat buchen

Es ist problemlos möglich, das Deutschland-Ticket auch nur für einen Monat zu buchen. Bei Abschluss des Abonnements kann man es also sofort wieder kündigen oder pausieren. Dann kann man einen Kalendermonat damit durch Deutschland fahren und bezahlt nur einmalig 49 Euro. Für die folgenden Monate wird das Abonnement dann „auf Eis“ gelegt, wenn man es nicht nutzen will. Sobald man wieder absehen kann, dass man den Fahrausweis für Fahrten durch Deutschland mehr brauchen wird, kann man sein Deutschland-Ticket reaktivieren oder das Abo einfach bei einem anderen Verkehrsbetreiber neu abschließen und es erneut nutzen.

49-Euro-Ticket monatlich buchen

Wer das Deutschland-Ticket bei der Deutschen Bahn bucht, bekommt in den Bestelldetails den Betrag in Höhe von 588 Euro angezeigt. Dabei handelt es sich zwar um die Gebühr, die für insgesamt 12 Monate anfallen würde, man muss aber nicht den kompletten Betrag bezahlen und den Jahreszeitraum komplett ausnutzen. Auch bei der Bahn ist eine Kündigung jederzeit möglich, sodass man das 49-Euro-Ticket nur einen einzigen Monat nutzen kann.

Beachtet aber, dass keine Möglichkeit vorgesehen ist, das Abonnement mit seinen üblichen Bedingungen zu umgehen. Ein Kauf eines einzelnen Fahrscheins an einem Automaten ist also nicht möglich. Man kann das Ticket auch nicht mit Bargeld bezahlen. Wer das Deutschland-Ticket nutzen will, muss einen Namen bei der Buchung angeben, da der Fahrausweis personalisiert und somit nicht übertragbar ist. Das Ticket wird zwar als „digitales“ Abo beworben, bei den meisten Verkehrsbetrieben bekommt man aber die Möglichkeit, die Fahrkarte nicht auf dem Smartphone abzulegen, sondern eine Chipkarte für den Geldbeutel zu erhalten.

