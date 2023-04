Jetzt im April kommen einige neue Gesetze und Änderungen auf Verbraucher zu. Unter anderem startet der Verkauf des 49-Euro-Tickets, die Bahn sperrt wichtige Strecken und die letzten Corona-Schutzmaßnahmen laufen aus. Angestellte und Beamte können sich auf mehr Gehalt freuen.

Das kommt auf Verbraucher im April zu

Am 3. April fällt der offizielle Startschuss für das Deutschlandticket. Ab diesem Tag kann das 49-Euro-Ticket erstmals gekauft werden (Quelle: Deutsche Bahn). Gültig ist es dann aber erst ab dem 1. Mai.

Das Ticket ist in allen Linienbussen sowie U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und im Regionalverkehr der Deutschen Bahn (RE/RB) gültig, aber nicht im Fernverkehr (IC, EC, ICE). Private Anbieter wie Flixbus und Flixtrain sind ausgenommen. Das Ticket ist nicht übertragbar und nur im Abo erhältlich. Immerhin ist das Abo monatlich kündbar.

Einige Bundesländer planen zusätzliche Vergünstigungen für das 49-Euro-Ticket, wie niedrigere Preise für Azubis, Schüler und Senioren sowie verschiedene Angebote zur Mitnahme von Hunden und Fahrrädern. Das könnte letztlich zu einem Tarif-Flickenteppich führen.

Eine weitere wichtige Änderung im April ist der endgültige Abschied von der Atomkraft in Deutschland. Die letzten drei aktiven Atomkraftwerke im Emsland, Neckarwestheim und Isar 2 werden bis zum 15. April vom Netz genommen, nachdem die Bundesregierung die Laufzeit aufgrund der Energiekrise verlängert hatte. Die Meiler befinden sich derzeit im Streckbetrieb mit verringerter Leistung und werden nun Stück für Stück weiter heruntergefahren (Quelle: Bundesamt für nukleare Sicherheit).

Deutsche Bahn sperrt Strecken

Aufgrund von Bauarbeiten sperrt die Bahn über die Osterferien eine der wichtigsten Strecken im Ruhrgebiet. Vom 31. März bis zum 14. April findet kein Zugverkehr zwischen Essen und Duisburg statt. Die Strecke zwischen Kassel und Fulda wird für mehr als acht Monate gesperrt. Die Arbeiten an der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Hannover und Würzburg sollen vom 1. April bis 9. Dezember dauern. Zudem werden zwischen Berlin und Hannover die Gleise erneuert, was Einschränkungen und Umleitungen bedeutet (Quelle: Deutsche Bahn).

In den vergangenen Wochen wurden schrittweise mehrere Corona-Regeln abgeschafft, einschließlich der Maskenpflicht im Fernverkehr. Bald werden auch die letzten Schutzmaßnahmen fallen, da die aktuelle Corona-Schutzverordnung am 7. April ausläuft. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen endet (Quelle: Bundesregierung).

Für Angestellte und Beamte sind es gute Neuigkeiten: Seit dem 1. April werden die Abläufe beim Abzug der Lohnsteuer geändert. Das Bundesfinanzministerium erhöht den Arbeitnehmer-Pauschbetrag auf 1.230 Euro und den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.260 Euro (Quelle: Bundesfinanzministerium). Dadurch wird bei vielen ein etwas höheres Nettogehalt übrig bleiben.

Microsoft erhöht Preise für Unternehmen

Microsoft erhöht die Preise für seine Online-Unternehmens-Dienste, was für deutsche Kunden eine Erhöhung von 11 Prozent bedeutet. Alle Cloud-Produkte, einschließlich Microsoft 365 und Office 365, sind betroffen. Bei monatlichen Verträgen greift die Änderung ab der Abrechnung für den April, während bei Jahresverträgen die Preise bis zum Ende der Vertragslaufzeit gleich bleiben (Quelle: RTL).