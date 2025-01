Genmoji: Wie funktioniert das? Auch in Deutschland?

Mit iOS 18 führt Apple beim iPhone einige KI-Features ein. Dazu gehören auch die „Genmojis“. Was ist das, wie funktioniert das und kann man das auch in Deutschland nutzen?

Was sind Genmojis in iOS?

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei Genmojis um eine Art Emojis. Das „G“ steht für „generative“, also „Erzeugungs-“. Bei der Funktion können Nutzer ihre eigenen Emojis anhand von Begriffen oder Fotos am iPhone oder iPad erstellen. Wichtig:

Genmojis sind erst ab iOS 18.2 und nur für Geräte mit „Apple Intelligence“ verfügbar.

Das heißt, die Funktion steht derzeit nur Nutzern mit einem iPhone-16-Modell , einem iPhone 15 Pro oder einem iPhone 15 Pro Max sowie den kommenden iPhone-Generationen zur Verfügung.

, einem oder einem sowie den kommenden iPhone-Generationen zur Verfügung. Am Mac kann man ab macOS 15.3 darauf zugreifen, das spätestens im Februar 2025 erscheinen soll (Quelle: macrumors.com).

darauf zugreifen, das spätestens im Februar 2025 erscheinen soll (Quelle: macrumors.com). Sowohl bei Macs und Macbooks sowie bei iPads wird ein M1-Chip benötigt.

benötigt. In Deutschland sind Genmojis noch nicht verfügbar. Hier rechnet man damit, dass die eigenen Emojis erst mit iOS 18.4 im Frühjahr 2025 eingeführt werden.

Genmoji erstellen: So geht es

Habt ihr ein Gerät, das die Genmoji-Funktion unterstützt, erstellt ihr eure eigenen Smileys so:

Die Erstellung ist über Felder für Texteingaben möglich, zum Beispiel in einem Chat-Fenster in iMessage. Tippt dort auf das Smiley- oder Weltkugel-Symbol. Damit öffnet ihr die Smiley-Tastatur. Drückt dann rechts auf den rot-blauen Smiley mit dem Plus-Symbol in der rechten, oberen Ecke. Gebt einige Begriffe ein, aus denen das Symbol zusammengebaut werden soll. Das könnt ihr auch direkt im Suchfeld für Emojis machen. Tippt dann auf „Neues Emoji erstellen“. „Apple Intelligence“ bearbeitet eure Anfrage. Nach kurzer Zeit erhaltet ihr das Ergebnis auf dem Bildschirm. Manchmal kann man unter dem Emoji nach links wischen, um verschiedene Varianten anzusehen. Über die drei Punkte gebt ihr dem Genmoji eine Bezeichnung. Zudem könnt ihr das Symbol als Sticker speichern, um zukünftig darauf zuzugreifen. Mit „Hinzufügen“ wird das Symbol gespeichert, über den Pfeil-Button könnt ihr das Ergebnis direkt an den Chat-Partner schicken.

Tipp: Ihr könnt auch ein Genmoji für eine Person auf einem Foto erstellen. Dazu muss der Name der Person bereits in der Fotos-App gespeichert sein. Über „Eine Person auswählen“ könnt ihr dann verschiedene Emojis erstellen.

Wann kann man Genmoji in Deutschland nutzen?

Nutzer in Deutschland müssen noch auf die KI-Funktionen in iOS 18 warten. Grund hierfür sind EU-Regelungen und damit verbundene rechtliche Unsicherheiten durch den „Digital Markets Act“ (DMA). Apple kündigte an, dass „Apple Intelligence“ im EU-Bereich und somit auch in Deutschland im April 2025 startet. Möglicherweise müssen iPhone-Nutzer hierzulande also noch bis zum 2. Quartal warten, bis eigene Emojis mit Genmojis am iPhone erstellt werden können.

