Mit der iPhone-Kamera lassen sich Live-Fotos mit Bewegungen erstellen. Ab iOS 17 kann man diese Live-Aufnahmen in Sticker umwandeln und per Nachricht an Kontakte verschicken.

Das neue Feature wird mit dem iOS-Update im Herbst 2023 eingeführt. Mit der Beta-Version kann man die Funktion schon jetzt ausprobieren. Diese Geräte bekommen das Update.

iPhone: Eigene Sticker erstellen – auch mit Animation

Damit sich die Sticker mit Live-Animationen erstellen lassen, muss das Live-Fotos-Feature am iPhone aktiviert sein. Daneben solltet ihr bei den Aufnahmen darauf achten, dass der Hintergrund nicht zu sehr von der eigentlichen Bewegung ablenkt. Die Sticker lassen sich mit bereits erstellen Live-Fotos erstellen. Geht dafür so vor:

Öffnet iMessage. Wählt „Neue Nachricht“ oder ruft einen bestehenden Chat mit einem Kontakt auf. Im Eingabefeld drückt ihr auf das Plus-Symbol, um ein zusätzliches Element im Gespräch einzufügen. Ruft die Sticker-Option auf. Hier findet ihr die neue Auswahl „Live-Sticker“. Drückt auf das Plus-Zeichen. Die Galerie wird geöffnet. Sucht nach dem Live-Foto, das ihr in einem Sticker darstellen wollt. Zur besseren Übersicht könnt ihr die Anzeige ausschließlich nach animierten Bildern filtern. Tippt beim Bild auf ein Objekt und haltet den Finger länger auf dem iPhone-Bildschirm. Das ausgewählte Motiv wird exportiert und der Hintergrund entfernt. So erhaltet ihr das gewünschte Sticker-Element. Wählt beim gewünschten Motiv „Sticker hinzufügen“. Jetzt seht ihr euer Live-Foto als Sticker-Motiv. Optional könnt ihr Effekte hinzufügen.

iPhone: Fotos in animierte Sticker umwandeln

Anstelle des Wegs über iMessage könnt ihr die Live-Sticker auch direkt in der Foto-Galerie auf dem iPhone erstellen:

Öffnet dafür die Fotos-App auf eurem iOS-Gerät. Ruft die Übersicht der „Live Photos“ auf. Tippt auf das gewünschte Motiv. Drückt auf das Bild und haltet den Finger auf dem Bildschirm. Eine Linie markiert den gewünschten Sticker-Bereich. Im Menü könnt ihr „Sticker hinzufügen“ auswählen.

