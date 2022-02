Wenn ihr euch fragt, wie ihr eine Datei namens Winmail.dat öffnen könnt, dann habt ihr eine E-Mail von einem Outlook-Nutzer bekommen. Es handelt sich nicht um einen Virus, sondern um einen E-Mail-Anhang im Spezialformat. GIGA sagt euch, wie ihr ihn öffnen könnt.

Was ist Winmail.dat?

Wenn ihr eine E-Mail erhaltet, an der ein Anhang mit der Bezeichnung Winmail.dat handelt, dann liegt das daran, dass der Absender das Programm Outlook benutzt und ihr E-Mails mit einem Programm wie Mozilla Thunderbird empfangt.

Üblicherweise werden bei E-Mails zwei Standard-Formate verwendet, um sie entweder in reinem Fließtext oder formatiert anzuzeigen:

Nur-Text-Format HTML

Diese Formate beherrscht jedes E-Mail-Programm ohne Schwierigkeiten. Aber Microsoft hat seinem Paket Outlook noch ein weitere Format spendiert: Rich Text. Das wird üblicherweise dazu genutzt, um formatierte Daten zwischen Textverarbeitungs-Software wie etwa Word und Write auszutauschen.

Da es für formatierte E-Mails eigentlich unnötig ist, wird das Format von anderen Programmen in der Regel nicht unterstützt und das bedeutet: Sobald jemand in Outlook seine E-Mail in Rich Text formatiert und versendet, bekommen alle anderen Programme die E-Mail in einer angehängten Datei und müssen sich nun überlegen, wie sie die Inhalte lesen können.

Unser Video erklärt euch, wie ihr eine Winmail.dat im PC öffnen könnt:

Winmail.dat öffnen

...in Windows

Auf dem PC könnt ihr die Winmail.dat-Dateien mit dem Programm Winmail Opener öffnen. Das Tool ist kostenlos und sehr einfach zu bedienen. Am besten verknüpft ihr es bei der Installation mit dem Format DAT und sobald der nächste Anhang dieses Namens eintrudelt, reicht ein Doppelklick darauf, um ihn damit zu öffnen.

...mit einer App

Wenn ihr mit eurem Smartphone eine Outlook-E-Mail im Rich-Text-Format empfangt, braucht ihr dort ebenfalls eine Hilfs-App, um den Anhang zu öffnen.

Für Android-Handys gibt es mehrere solcher Apps und insbesondere der „Winmail.dat, MSG & MHT Viewer“ ist empfehlenswert, weil er mit weiteren E-Mail-Formaten zurechtkommt.

Winmail.dat, MSG, MHT Viewer Entwickler: Letter Opener GmbH

Für iOS gibt es die kostenlose App „Winmaildat Opener“, mit der ihr Winmail.dat-Anhänge öffnen und lesen könnt.

Winmaildat Öffner Entwickler: Maklabu GmbH

...online

Falls ihr eher selten eine Winmail.dat öffnen müsst, reicht für diese Zwecke auch ein Online-Dienst. Allerdings empfehlen wir diese Option nicht für sensible E-Mail-Inhalte, da niemand genau sagen kann, wer die hochgeladenen Dateien liest.

Auf Seiten wie winmaildat.com könnt ihr eure Anhänge hochladen und die eingebundenen Daten dann herunterladen.

