Samsung hat extrem viele Geräte im Programm. Angefangen bei klassischen Smartphones über Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Seit längerer Zeit wird vermutet, dass Samsung eine komplett neue Geräteklasse einführen möchte. Dafür gibt es nun einen weiteren Anhaltspunkt, der von Samsung direkt kommt.

Samsung Ring in Health-App aufgetaucht

Bereits seit längerer Zeit wird vermutet, dass Samsung an einem smarten Ring arbeitet. Dieser soll ähnlich wie eine Smartwatch Fitness- und Gesundheitsinformationen sammeln. Statt einer großen Uhr müsst ihr dafür dann aber nur einen relativ kleinen Ring tragen. Genau dieser Samsung Ring wurde jetzt in einer Beta-Version von der Health-App des Unternehmens erwähnt. Dort wird von „Ring Support“ gesprochen, was die Anbindung an einen smarten Ring bedeuten könnte.

In einer Beta-Version der Samsung-Health-App wird der Samsung Ring erwähnt.

Dieser Part war in der App bisher noch nicht vorhanden und ist erst kürzlich hinzugefügt worden. Es könnte also alles dafür sprechen, dass Samsung den smarten Ring schon bald enthüllt und damit in einen neuen Markt eindringt, den die Konkurrenz in Form von Apple, Xiaomi und Co. bisher einfach nicht bedient. Welche Funktionen der Samsung Ring unterstützt, lässt sich bisher noch nicht aus der App herauslesen. Es ist nur der eine Eintrag in der Beta-Version der Health-App aufgetaucht.

Wann kommt der Samsung Ring?

Samsung wird Ende Juli ein Unpacked Event veranstalten, auf dem neue Falt-Handys, Tablets und Smartwatches vorgestellt werden. Ob der Samsung Ring dann schon enthüllt wird, ist nicht bekannt. Vermutlich wäre das für ein einziges Event dann auch einfach zu viel. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass der smarte Ring schon seit längerer Zeit in der Gerüchteküche herumschwirrt und bisher noch kaum konkrete Informationen dazu aufgetaucht sind. Es könnte also noch etwas dauern, bis Samsung einen eigenen Ring auf den Markt bringt.