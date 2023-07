Xiaomi ist dafür bekannt, innovative Ideen in seinen Produkten umzusetzen. Dieses Mal soll das chinesische Unternehmen aber ein Feature einführen, welches in der Vergangenheit bisher immer gefloppt ist. Macht Xiaomi es besser oder wird es genau so überflüssig wie bei der Konkurrenz?

Xiaomi will Gestensteuerung integrieren

Google und LG haben es in den letzten Jahren bereits getan, jetzt will Xiaomi es wohl versuchen. Laut neuesten Informationen soll das chinesische Unternehmen an einer Gestensteuerung für seine Geräte arbeiten. Demnach ist ein Bild aufgetaucht, welches die Gestensteuerung in Aktion zeigt. Sie soll mit einem 3D-Sensor an der Front realisiert werden. Es werden auch schon einige Funktionen genannt, die damit möglich werden.

So geht Kacper Skrzypek davon aus, dass es sich vermutlich um eine Gestensteuerung für Tablets handelt. Sie könnte aber auch in Smartphones und Falt-Handys zum Einsatz kommen. Folgende Funktionen sollen damit machbar sein:

Display automatisch sperren, wenn ihr euch entfernt

Display automatisch einschalten, wenn ihr euch nähert

Musik pausieren oder abspielen

Seiten umblättern

Anrufe entgegennehmen und beenden

Lautstärke ändern

Das klingt alles nach sinnvollen Funktionen, die in einem Tablet zum Einsatz kommen könnten, welches über ein Lautsprecher-Dock verfügt, wie es kürzlich Google mit dem Pixel Tablet vorgestellt hat. Damit könnte das Tablet in der Küche bedient werden, selbst wenn man schmutzige Hände hat.

Auch bei Falt-Handys nutzbar

Denkbar wäre der Einsatz auch in einem Falt-Handy oder einem Smartphone, das ist einer Ladestation steht und so mit Gesten bedient werden kann. Bei anderen Herstellern ist die Technologie gefloppt, obwohl dort auch ähnliche Ideen integriert wurden. Xiaomi ist aber ein viel größeres Unternehmen, welches die Software noch besser anpassen könnte. Es wird also interessant sein zu sehen, ob diese alte Idee doch noch sinnvoll Verwendung findet in Xiaomi-Produkten.