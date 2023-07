Schick und vollgepackt mit Technik: Das Galaxy S23 ist das Beste, was Samsung aktuell zu bieten hat. Entsprechend teuer ist das Top-Smartphone aber auch. Wer bedeutend weniger ausgeben will, greift lieber zwei Etagen tiefer zu. Samsung hat ein Smartphone in petto, das der teuren S- und auch A-Klasse gehörig Konkurrenz macht.

Samsung Galaxy M34: Gut gerüstet für den Smartphone-Alltag

Smartphones werden immer teurer. Für ein aktuelles Galaxy S23 oder iPhone 14 müssen Käufer an die 1.000 Euro ausgeben. Günstiger geht es in der Einsteiger- und Mittelklasse zu. Hier sind die Geräte noch vergleichsweise erschwinglich. So einen Preiskracher hat auch Samsung in der Hinterhand: das Galaxy M34.

Die technische Ausstattung, die das Galaxy M34 im Gepäck haben soll, macht Appetit auf mehr:

6,5-Zoll-Display (AMOLED, 120 Hz)

Exynos 1280

8 GB RAM

128 GB Speicher

Triple-Kamera: 50 MP mit optischer Bildstabilisierung + 8 MP + 2 MP

Selfie-Kamera mit 13 MP

6.000-mAh-Akku mit 25-Watt-Schnellladen

Android 13 inkl. OneUI 5.1

Damit wäre das Galaxy M34 für alle Alltagsaufgaben gut gerüstet. Ins Auge fällt außerdem der große Akku mit einer Leistung von 6.000 mAh. Einziger Wermutstropfen: Auf die Möglichkeit, das Smartphone drahtlos aufzuladen, müssen Käufer aber wohl verzichten.

Samsung Galaxy M34 wird in Europa wohl etwas teurer

Bereits in Kürze soll Samsung das Galaxy M34 in Indien vorstellen (Quelle: Gagadget). Einem Insider auf Twitter zufolge soll das Einsteiger-Smartphone dort umgerechnet zwischen 200 und 210 Euro kosten (Quelle: Twitter).

Ob und wann Samsung das Galaxy M34 auch in Deutschland auf den Markt bringt, ist nicht bekannt. Der Vorgänger war aber hierzulande erhältlich, weshalb die Zeichen für einen hiesigen Marktstart vermutlich gut stehen.

Ganz so günstig wie Indien dürfte das Galaxy M34 in Deutschland zwar nicht werden. Im Vergleich zum Galaxy S23 oder Galaxy A54 werden Käufer aber wohl trotzdem eine Menge sparen können.