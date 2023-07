Der Facebook-Konzern Meta plant eine Art App-Store für Android. Nutzer in der EU sollen sich über Anzeigen mit neuen Apps eindecken können, so der Plan. Hintergrund sind neue EU-Regeln, die für mehr Konkurrenz auf dem App-Store-Markt sorgen sollen.

Facebook: Android-Apps über Werbung herunterladen

Über sein Netzwerk Facebook plant der Meta-Konzern, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, ein ganz neues Anzeigenformat. Nach jetzigem Kenntnisstand sollen Nutzer in der EU über einen Klick auf eine solche Anzeige Apps für ihr Android-Handy oder -Tablet herunterladen können. Das Format könnte Ende des Jahres mit einigen Apps getestet und später dann ausgebaut werden.

Auch wenn Facebook so nicht direkt einen App-Store auf die Beine stellt, soll die Möglichkeit zum App-Download wohl als eine Art neue Konkurrenz zum Play Store von Google etabliert werden. Meta stützt sich dabei laut Berichten auf die neue EU-Verordnung namens Digital Markets Act (DMA), die voraussichtlich im nächsten Frühjahr vollständig in Kraft tritt.

Der Verordnung nach sind Google und Apple mit ihren App-Läden als Gatekeeper definiert. Sie sollen gezwungen werden, alternative Methoden zum Herunterladen von Apps zu erlauben. Eine erzwungene In-App-Abrechnung und Lizenzierung durch Google oder Apple soll verhindert werden.

Facebook will die beworbenen Android-Apps selbst hosten, um eine einfache Weiterleitung zum Play Store handelt es sich also nicht. Angeblich verspricht Facebook den App-Entwicklern bereits höhere Konversionsraten. Zu Beginn will Facebook anscheinend auch keine Beteiligung an den In-App-Einnahmen durchsetzen (Quelle: The Verge).

Facebook: Mehr Wettbewerb auf dem App-Markt

Ein Sprecher des Meta-Konzerns hat die Pläne bestätigt, wollte aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Facebook war ihm zufolge „schon immer daran interessiert“, Entwickler beim Vertrieb ihrer Apps zu unterstützen. Durch „neue Optionen“ würde sich der Wettbewerb in diesem Bereich verstärken.