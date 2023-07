Manche Nutzer von WhatsApp sehen in der App gerade einen neuen Button, der die Auflösung von Videos verbessern kann. Wer Videos verschicken will, kann das auch in HD-Qualität machen. Bislang handelt es sich aber nur um einen begrenzten Test.

WhatsApp testet Versand von HD-Videos

Wer über WhatsApp ein Video verschicken will, muss derzeit noch mit einer Einschränkung leben. Sie landen in der Regel nicht in der besten Auflösung beim Empfänger, um Speicherplatz und Sendedauer zu sparen. Das dürfte aber bald ein Ende haben, wie gerade in einer Betaversion der Android-App entdeckt wurde.

Nutzer berichten, dass sie jetzt einen ganz neuen Button sehen, wenn sie ein Video verschicken wollen. Darüber lässt uns WhatsApp die Wahl, ob wir die Datei in SD- oder lieber doch in der besseren HD-Qualität abschicken wollen. Der Messenger weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass SD-Videos schneller verschickt werden können. Es wird genau gezeigt, wie groß die Videos in SD- und HD-Qualität sind.

Auch wenn die höhere Auflösung von Videos sicher ein Vorteil ist, hat die Sache dennoch einen Haken. WhatsApp verschickt die Videos über die HD-Option zwar in besserer Auflösung, doch auf eine leichte Komprimierung möchte der Messenger anscheinend auch weiterhin nicht verzichten (Quelle: WABetaInfo). Dennoch dürfte die Funktion bei vielen Nutzern gut ankommen.

Erst vor rund einem Monat hatte WhatsApp mit dem Test einer ähnlichen Funktion begonnen. Hier stehen allerdings hochauflösende Fotos im Mittelpunkt, die in Zukunft ebenfalls über den Messenger versendet werden können.

Diese Tricks rund um WhatsApp solltet ihr kennen:

Wann gibt es HD-Videos bei WhatsApp für alle?

Bislang handelt es sich bei der HD-Option nur um einen begrenzten Test, der zudem auch nur in der Android-Variante der App aufgetaucht ist. Wann alle Nutzer hochauflösende Videos verschicken können, ist noch nicht bekannt.