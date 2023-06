Ob Schnappschuss vom Essen oder Urlaubs-Selfie am Strand: Auf WhatsApp werden täglich Milliarden Fotos verschickt. Bisher mussten WhatsApp-Nutzer aber mit einer Einschränkung leben, die den Spaß am Foto-Versand gemindert hat. Ein neuer Button macht nun Schluss damit.

Eine schwindelerregende Zahl: Täglich werden fast 7 Milliarden Bilder, so eine Auswertung von Superchat, auf WhatsApp versendet (Quelle: Superchat). Der Foto-Versand steht bei WhatsApp-Nutzern ganz hoch im Kurs und eine neue Funktion könnte der Beliebtheit einen weiteren Schub verpassen.

WhatsApp testet Foto-Versand in HD-Qualität

In WhatsApp wird es künftig die Möglichkeit zum Versenden von HD-Fotos geben. (Bildquelle: WABetainfo)

WhatsApp arbeitet an der Möglichkeit, hochauflösende Fotos zu versenden (Quelle: WABetainfo). Das klappt über den neuen HD-Button in WhatsApp. Der ist am oberen Bildschirmrand neben den bekannten Bearbeitungstools (Zuschneiden, mit Text versehen etc.) untergebracht.

Wer in Zukunft ein hochauflösendes Bild über WhatsApp verschicken möchte, kann dann den HD-Button aktivieren und Freunden und Familie ein besonders ansehnliches senden. Das eignet sich zum Beispiel für Urlaubsaufnahmen oder auch Gruppenfotos, bei denen die Auflösung eine besonders hohe Rolle spielt.

Voreingestellt bleibt beim Foto-Versand in WhatsApp aber weiter die geringere Standardqualität. Wer hochauflösende Fotos verschicken will, muss zuerst den HD-Button betätigen. Beim Empfänger sind die entsprechenden Fotos auch mit einem „HD“ im Bild gekennzeichnet. Vor dem Versand klärt der Messenger außerdem darüber auf, dass HD-Bilder eine bessere Qualität besitzen, Bilder in der Standardqualität aber weniger Speicherplatz verbrauchen und schneller versendet werden.

Baldiger Release steht nichts im Wege

Die neue Option wurde in den Betas der Android- und iOS-Version entdeckt. Da WhatsApp sie aber bereits testet, dürfte einem baldigen Release nichts mehr im Wege stehen.

Wichtig zu wissen: Der HD-Button steht nur für den Foto-Versand zur Verfügung, nicht für Videos oder Status-Updates. Darüber hinaus arbeitet WhatsApp auch an einem Foto-Versand in Originalqualität.