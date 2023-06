Einige Nutzer verschicken gerne lange Sprachnachrichten, ohne darauf zu achten, dass Empfänger möglicherweise keine Zeit oder Lust haben, sich die Audio-Mitteilungen anzuhören. Dem steuert Apple entgegen und bietet die Möglichkeit, Sprachnachrichten in iMessage in Text umzuwandeln.

iMessage Facts

Das Feature, mit dem man gesprochene Nachrichten transkribieren kann, wird in iOS 17 eingeführt.

iMessage: Sprachnachrichten in Text umwandeln

Mit dem Update auf die neue iOS-Version im Herbst 2023 müssen iMessage-Nutzer also Sprachnachrichten nicht mehr zwingend anhören beziehungsweise auf einen passenden Moment warten, bis die Audio-Funktion genutzt werden kann. Stattdessen analysiert iOS die Nachricht und gibt automatisch den geschriebenen Textinhalt im Chat-Fenster wieder. Aktiv werden muss man dabei nicht, die Textversion wird automatisch nach dem Erhalt der Sprachnachricht im Gesprächsverlauf angezeigt.

Sprachnachrichtenmuffel sowie Nutzer, die sich an einem Ort befinden, an dem man Audio-Nachrichten nicht abhören kann, können also ab iOS 17 die Kopfhörer in der Tasche lassen oder brauchen sich das iPhone nicht mehr ans Ohr zu halten, um zu erfahren, was der Gegenüber mitteilen will. Längere eingesprochene Nachrichten müsst ihr nicht dann auch nicht mehrmals anhören, um alle Inhalte zu erfassen und darauf einzugehen.

Sprachnachrichten in Text umwandeln

Auch wenn die Sprachnachricht in Textform angezeigt wird, könnt ihr sie natürlich weiterhin parallel anhören, um so der Stimme des Kontakts zu lauschen.

Die transkribierten Nachrichten sind in iMessage ab iOS 17 vorhanden. Nicht alle Geräte, die mit iOS 16 laufen, werden das kommende Update auch erhalten. Diese iPhones sind mit iOS 17 kompatibel. An anderer Stelle findet ihr eine Übersicht über weitere Neuerungen, die in iOS 17 eingeführt werden. Eines der neuen Features ist die „Check-In“-Option.

