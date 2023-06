Wollt ihr nicht das ganze Wohn- oder Schlafzimmer mit TV-Geräuschen beschallen, könnt ihr Kopfhörer mit den Fernseher verbinden. Bei kabelgebundenen Kopfhörern nutzt ihr den entsprechenden Anschluss am TV-Gerät. Mit den richtigen Geräten kann man aber auch Bluetooth-Kopfhörer mit einem Fernseher verbinden.

Moderne TV-Geräte verfügen über Bluetooth, um darüber Kopfhörer und Lautsprecher ganz einfach zu verbinden. Auch bei alten Fernsehern ohne Bluetooth kann man aber kabellose Kopfhörer anschließen. Dafür braucht man aber weiteres Zubehör.

Bluetooth-Kopfhörer mit Fernseher koppeln

Wie genau sich Bluetooth-Kopfhörer mit dem TV-Gerät verbinden lassen, hängt von den jeweiligen Geräten ab. Grundsätzlich läuft es aber ungefähr so ab:

Steuert am TV-Gerät das Menü an und öffnet dort die Bluetooth-Einstellungen. Wählt hier die Option zum Verbinden eines neuen Geräts. Nehmt dann die Kopfhörer zur Hand und versetzt sie in den Kopplungsmodus. Das geht bei den meisten Geräten, indem ihr den Power-Button beim Start länger gedrückt haltet. Den genauen Vorgang, um den Pairing-Modus zu aktivieren, entnehmt ihr dem Handbuch eurer Kopfhörer. Sobald das Audio-Zubehör zum Koppeln bereit ist, sollte es in der Liste der verfügbaren Geräte im Fernsehmenü auftauchen. Wählt die Kopfhörer über die TV-Fernbedienung aus. Die Kopfhörer sind nun mit dem Fernseher gekoppelt. Sobald ihr sie die nächsten Male startet, wird die Verbindung automatisch durchgeführt.

Bluetooth-Kopfhörer mit alten Fernseher verbinden

Auch bei einem alten Fernseher, der nur Bluetooth-Signale empfangen und nicht selbst versenden kann, lassen sich kabellose Kopfhörer verbinden. Dafür benötigt ihr einen Transmitter, den ihr am analogen Kopfhörerausgang anschließt (bei Amazon ansehen). Das Audio-Signal des Fernsehers kann über den Sender verarbeitet und an andere Geräte per Bluetooth weitergegeben werden. Verbindet eure Kopfhörer also mit dem Transmitter, um den Ton vom Fernseher zu hören.

Ist euer Fernseher überhaupt nicht Bluetooth-fähig, kann man das nachrüsten. Dabei hilft ein zusätzlicher Adapter am Kopfhörer- oder USB-Anschluss, das Signal an das Audio-Zubehör weiterzuleiten. Bei zusätzlichem Zubehör solltet ihr auf eine niedrige Latenzzeit achten. Das Tonsignal muss bei einem Adapter möglicherweise mehrfach codiert und decodiert werden. Je nach Qualität des Zubehörs kann das etwas dauern, sodass störende Verzögerungen zwischen dem Audiosignal und Bild entstehen können.

Mit einem „Multi Pair“-fähigen Gerät ist es daneben möglich, mehrere Kopfhörer per Bluetooth parallel mit dem Fernseher zu verbinden. Mit der Option können mehrere Leute gleichzeitig mit Ton zuschauen, ohne dass andere Personen im Raum etwas hören.

