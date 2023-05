Manchmal wird der TV-Genuss auf dem Sofa durch einen flackernden Fernsehbildschirm getrübt. Was kann man bei solchen Störungen tun?

Eine eindeutige Ursache für ein flackerndes Bild am Fernseher gibt es nicht. Die Ursache könnte am TV-Gerät, einem zwischengeschalteten Empfangsgerät oder der Signalquelle liegen. Mit den folgenden Tipps beseitigt ihr den Bildfehlern möglicherweise.

Samsung, Sony, LG & Co: Fernsehbild flackert – das kann man tun

Ruckelt das TV-Bild, solltet ihr zunächst überprüfen, ob alle Kabel richtig im Fernseher stecken. Schließt die Kabel für den Empfang kurz ab und wieder an. Schaut dann nach, ob das Problem weiterhin besteht. Versucht auch Folgendes:

Schaltet das Gerät komplett aus und nehmt es kurz vor Strom. Wartet einige Minuten und startet den Fernseher wieder.

und nehmt es kurz vor Strom. Wartet einige Minuten und startet den Fernseher wieder. Habt ihr ein Smart-TV-Gerät mit Internetempfang, überprüft, ob ein neues Firmware-Update vorliegt. Ist das der Fall, ladet es herunter und installiert es.

Schließt alle verbundenen Geräte ab.

ab. Verbindet dann nach und nach die verschiedenen Wiedergabegeräte mit dem Fernseher. Überprüft, wann das Flackern genau auftritt.

die verschiedenen Wiedergabegeräte mit dem Fernseher. Überprüft, wann das Flackern genau auftritt. Steckt das Kabel für den Empfang an einen anderen HDMI-Steckplatz . Möglicherweise ist ein Steckplatz defekt.

. Möglicherweise ist ein Steckplatz defekt. Schaut nach, ob das Problem mit einem anderen Kabel auch besteht. Möglicherweise ist lediglich das Kabel defekt und kann ausgetauscht werden.

auch besteht. Möglicherweise ist lediglich das und kann ausgetauscht werden. Bei einem Kabelanschluss solltet ihr überprüfen, ob mit der Dose an der Wand alles in Ordnung ist und das Kabel auch dort richtig steckt.

alles in Ordnung ist und das Kabel auch dort richtig steckt. Es sollten sich in der Nähe des Fernsehers keine Geräte befinden, die das Signal stören könnten . Das betrifft zum Beispiel Mikrowellen.

. Das betrifft zum Beispiel Mikrowellen. Kontaktiert euren TV-Anbieter. Vielleicht gibt es eine kurzzeitige Störung, die das Bild beeinträchtigt.

Manchmal gibt es Hersteller-seitig Probleme, die zu einem Flackern führen:

Fernseher: Bild flackert – weitere Lösungen

Ist ein Receiver mit dem Fernseher verbunden, kann der Fehler auch hieran liegen. Schaut nach, ob der Fernseher über andere Empfangsgeräte auch flackert. Sind die Bildstörungen nur auf ein Gerät zurückzuführen, liegt der Fehler vermutlich nicht am Fernsehgerät. Dann müsst ihr gegebenenfalls den Receiver austauschen.

Erscheint das Flackern hingegen bereits, wenn ihr das Menü des Fernsehers ansteuert, ist das TV-Gerät vermutlich defekt. Falls möglich, setzt das TV-Gerät auf die Werksteinstellungen zurück. Bringt das nichts, kontaktiert den Hersteller oder einen Reparatur-Service für weitere Hilfe. Eine Reparatur ist aber vermutlich mit Kosten verbunden.

Wird das Menü normal dargestellt, schließt nach und nach die gewünschten Geräte an den Fernseher an und schaut nach, bei welchem Empfangsweg oder -Gerät das Flackern auftaucht. Möglicherweise gibt es auch Probleme mit der Antennendose in der Wand. Hier sollte ein Fachmann herangezogen werden, um sich den Anschluss anzusehen. Treten die Störungen nur bei einem bestimmten Sender auf, gibt es hingegen vermutlich ein Problem mit dem Signal. Möglicherweise hilft ein neuer Sendersuchlauf, das richtige Signal einzustellen. So geht es bei den großen Herstellern:

