Samsung TV Sender suchen: so funktioniert es

Nach dem Anschließen eines Samsung-TVs ist der Sendersuchlauf meist der nächste Schritt. Je nach Modell führt der Weg zur vollständigen Senderliste über unterschiedliche Menüeinstellungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Erfahrt hier, wie man bei einem Samsung TV Sender suchen kann.

Anzeige

Devices an den Fernseher anschließen Abonniere uns

auf YouTube

So startet ihr den Sendersuchlauf

Bei aktuellen Samsung-TVs (Tizen OS, z. B. QLED, Neo QLED, The Frame ab 2017) läuft die Sendersuche so ab:

Geht zu den "Einstellungen" eures Samsung TV. Wählt dort "Senderempfang" oder "Broadcasting" aus. Startet nun den "Automatischen Sendersuchlauf".

Anzeige

Samsung TV: Sendersuche starten bei älteren Modellen

So funktioniert es bei der Samsung-F-Serie:

Steuert über die Fernbedienung das „Menü“ an. Wählt den Abschnitt „Senderempfang“. Hier kann man die Option „Auto. Sendersuchlauf“ wählen. Wollt ihr gezielt nach bestimmten Sendern suchen, wählt die „manuelle Suche“. Bestätigt den Suchlauf über „Start“.

Anzeige

Nach der Sendersuche, stehen euch zahlreiche TV-Sender für Nachrichten, Filme, Serien, Sport und Unterhaltung zur Verfügung. (© Unsplash)

Bevor es losgehen kann, müsst ihr noch die Art des TV-Empfangs auswählen. Gebt hier also an, ob das TV-Signal per Kabel oder Satellit zum Fernseher gelangt. Weiterhin könnt ihr den Sendertyp auswählen und einstellen, ob ein voller oder schneller Suchlauf gestartet wird. Mit „Scan“ begibt sich der smarte Samsung-Fernseher auf die Suche nach neuen TV-Programmen. Die Einrichtung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Mit dem Zusatzprogramm „Samsung Channel List PC Editor“ könnt ihr zudem Senderlisten bei Samsung-Geräten bearbeiten. Viele Samsung-Fernseher bieten die Möglichkeit, die Senderliste auf einen USB-Stick zu exportieren. So könnt ihr die Sortierung bequem am PC durchführen.

Anzeige

Wenn ihr DVB-T2 HD oder IPTV nutzt, wählt beim Suchlauf die entsprechende Empfangsart aus.

So kann man am Samsung-Fernseher Programme suchen und einstellen

Bei Fernsehern der Reihen „ES“ und „EH“ funktioniert das Ganze etwas anders:

Ruft „Menü“ auf. Wählt anders als oben beschrieben die Option „Kanal“. Hier könnt ihr wieder den „Autom. Sendersuchlauf“ wählen. Wählt nun die zu eurer Empfangsart passenden Einstellungen und startet den Suchlauf über „Weiter“. Achtet dabei darauf, den passenden Anbieter in der entsprechenden Option auszuwählen oder stellt die Einstellung auf „andere“.

Ähnlich funktioniert die Programmsuche bei Samsung-Fernsehern der Reihen D- und C. Zu welcher Serie euer Fernseher gehört, könnt ihr dem Modellcode entnehmen. Die fünfte Position der Buchstaben- und Ziffernfolge gibt die Modellreihe an.

Falls keine Sender beim Sendersuchlauf gefunden werden, überprüft, ob das Antennenkabel richtig sitzt. Bei einem Satellitenanschluss sollte natürlich auch die Position der Satellitenschüssel überprüft werden.

Teste dich: Welches Samsung-Galaxy-Smartphone passt zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.