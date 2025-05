Samsung auf Sparkurs: Bei den nächsten Foldables müsst ihr genau hinsehen

Samsung fährt bei seinen kommenden Falt-Handys offenbar zweigleisig – mit deutlichen Unterschieden bei den Chips. Während das Galaxy Z Fold 7 weiterhin auf einen leistungsstarken Snapdragon setzt, muss sich das Galaxy Z Flip 7 mit einem Samsung-Chip begnügen.

Samsung: Fold bleibt Premium, Flip muss sparen

Einem Bericht aus Südkorea zufolge setzt Samsung beim Galaxy Z Flip 7 auf den hauseigenen Exynos 2500. Der Grund: Die Preise für den Snapdragon-Chip sollen im Vergleich um mehr als 20 Prozent gestiegen sein. Für das etwas günstigere Flip-Modell ist das offenbar zu viel.

Obwohl der Exynos 2500 technisch hinter dem Snapdragon 8 Gen 3 zurückbleibt und seine Produktionsausbeute deutlich unter den üblichen 60 Prozent von Samsung liegt, soll er dennoch zum Einsatz kommen. Der größere Fold-Bruder erhält dagegen weiterhin den schnelleren Snapdragon-Chip, heißt es.

Die Entscheidung zeigt eine klare Strategie: Samsung differenziert die beiden faltbaren Modelle stärker. Das teurere Fold bleibt die Premium-Variante mit Top-Chip. Das Flip hingegen wird auf Kosteneffizienz getrimmt, auch wenn das zu Lasten der Leistung geht. Für Interessenten heißt das: Wer maximale Performance will, muss weiterhin zum Fold greifen. Beim Flip sind dagegen kleinere Abstriche zu erwarten.

Auch an anderer Stelle zeigt sich die Zurückhaltung von Samsung. Im kommenden Galaxy S25 FE soll wieder der Exynos 2400e verbaut werden, also der gleiche Chip wie im Vorgänger S24 FE. Damit droht das neue Fan-Edition-Modell deutlich hinter die Flaggschiff-Klasse zurückzufallen, in der mittlerweile der Snapdragon 8 Gen 3 Elite zum Einsatz kommt.

Samsung: Neue Foldables im Juli

Samsung will die nächste Generation seiner faltbaren Smartphones aller Voraussicht nach im Juli vorstellen. Im laufenden zweiten Quartal beginnt die Produktion mit rund 240.000 Einheiten des Galaxy Z Flip 7 und 160.000 Einheiten des Galaxy Z Fold 7.

Das halten wir vom aktuellen Fold 6 und Flip 6:

