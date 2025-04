Galaxy S25 Edge enttäuscht: Samsung bläst die Revolution ab

Samsung rüstet das Galaxy S25 Edge an vielen Stellen technisch auf. Bei einem wichtigen Feature ändert sich aber nichts. Ein mittlerweile drei Jahre alter Sensor wird beibehalten. Für Fans dürfte das eine Enttäuschung sein.

Galaxy S25 Edge mit alter Selfie-Kamera

Samsung setzt beim kommenden Galaxy S25 Edge wohl wieder auf den altbekannten Selfie-Sensor mit der Bezeichnung S5K3LU (Quelle: SamMobile).

Das wichtige Bauteil ist alles andere als neu – bereits seit dem Galaxy S23 (2023) kommt der 1/3,2-Zoll-Sensor. Er ist auch im Galaxy S24 und S25 Ultra zu finden. Technisch unterstützt er Dual-Pixel-Autofokus und nimmt Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde sowie in Full HD mit 120 Bildern pro Sekunde auf.

Der Sensor liefert zwar immer noch recht ordentliche Ergebnisse, von einem echten Fortschritt kann aber keine Rede sein. Die Selfie-Kamera der Galaxy-S-Serie steht auch beim nächsten Modell einfach nicht im Fokus einer großen Weiterentwicklung. Offenbar sieht Samsung hier keinen Änderungsbedarf, getreu dem Motto: Never change a running system.

Für manche Nutzer mag das reichen, doch gerade im hochpreisigen Segment erwarten viele mittlerweile einfach mehr. Immerhin konkurriert das Galaxy S25 Edge mit Handys, die bei den Frontkameras zum Teil deutlich weiter sind, etwa mit höherer Auflösung, größerem Sensor oder besserer Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Galaxy S25 Edge: Vorstellung im Mai

Samsung will das Galaxy S25 Edge mit etwas Verspätung am 13. Mai offiziell vorstellen. Zunächst soll es in Südkorea und China erscheinen, bevor es auch in den USA und Europa auf den Markt kommt. Ein Schnäppchen dürfte das Smartphone aber ohnehin nicht werden, wenn sich die Gerüchte um den Preis bewahrheiten.

Alles Wichtige zur S25-Reihe seht ihr hier im Video:

