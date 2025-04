Samsung Galaxy-Smartphone und TV: So verbindet ihr die beiden Geräte

Mit Apps wie Netflix und anderen Video-On-Demand-Diensten könnt ihr Filme auf dem Smartphone streamen. Falls ihr keinen Smart-TV oder eine Konsole habt, lässt sich euer Samsung-Handy einfach mit dem TV verbinden, um Filme auf dem großen Bildschirm zu genießen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Um den Bildschirminhalt vom Samsung-Smartphone auf den Fernseher zu übertragen, stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Außerdem könnt ihr so auch eure Fotosammlung direkt vom Galaxy-Gerät auf dem Fernseher ansehen.

Anzeige

Samsung Galaxy S22 & Co. an TV anschließen

Wollt ihr den Smartphone-Bildschirm auf den Fernseher bringen, funktioniert dies spielend einfach mit einem zusätzlichen Stick wie dem Chromecast oder dem Fire TV-Stick von Amazon. Für Chromecast benötigt ihr eine zusätzliche App. Sowohl der Stick als auch das Smartphone müssen sich im gleichen WLAN befinden. Der Streaming-Stick wird ganz einfach an den HDMI-Anschluss im Fernseher gesteckt.

Anzeige

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.04.2025 14:22 Uhr

Einmal verbunden, lässt sich der Bildschirm des Samsung-Smartphones duplizieren und auf den großen Fernseher bringen. Viele Apps wie YouTube bieten zudem bereits einen integrierten Button, über den sich die Verbindung von Smartphone und Fernseher schnell und einfach herstellen lässt. Wie ihr den Handy-Bildschirm auf den Fire-TV-Stick übertragen könnt, erklären wir hier:

Wollt ihr den FireTV-Stick mit dem Samsung-Galaxy-Gerät verbinden, zieht auf dem Homescreen den Finger von oben nach unten. Im neuen Menü findet sich die Option, um den Bildschirminhalt vom Samsung-Smartphone zu duplizieren… Gleichzeitig muss über das Haus-Symbol am Fire-TV-Gerät die entsprechende Funktion zum „Duplizieren“ des Bildschirms ausgewählt werden. Der neue FireTV-Stick arbeitet auch mit Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ zusammen.

Anzeige

Hier könnt ihr Display Duplizieren auswählen. (© GIGA)

Es gibt jedoch noch weitere Wege, über die man das Bild vom Samsung-Gerät auf den Fernseher übertragen kann.

Samsung-Galaxy-Bildschirm per Smart View auf TV übertragen

Habt ihr einen Samsung-Fernseher, könnt ihr die „Smart View“-Funktion nutzen, um den Bildschirminhalt des Samsung-Handys zu übertragen:

Wählt bei der Fernbedienung des Samsung-Fernsehers die „Source“-Taste. Hier findet ihr die Option „Screen Mirroring“. Zieht mit dem Finger auf dem Smartphone-Bildschirm von oben nach unten. Hier könnt ihr die Smart-View-Option einschalten. Bei älteren Galaxy-Smartphones heißt die Funktion „Screen Mirroring“. Das Handy sucht nach verfügbaren Fernsehern. Wählt euer TV-Gerät aus, um es mit dem Galaxy-Gerät zu verbinden.

Ist der Fernseher einmal mit dem Smartphone verbunden, könnt ihr zum Beispiel:

Mittels TV-Tuner am HD-TV fernsehen

Fotos am großen Bildschirm betrachten

Filme und Videos in HQ ansehen

Soll das Videosignal vom Samsung-Smartphone an den Fernseher übertragen werden, muss natürlich ein entsprechendes Empfangsgerät zur Verfügung stehen. Dieser ist Bestandteil vieler Smart-TVs. „Normale“ TV-Geräte lassen sich per HDMI mit einem entsprechenden Empfänger verbinden. Um das TV-Bild zu übertragen, öffnet die Einstellungen auf dem Samsung-Smartphone.

Alternativen sind:

Während sich Miracast für Videos und Filme gut eignet, ist die TV-Verbindung für das Spielen weniger optimal. Durch Störungen in der WLAN-Verbindung kann es zu einer Verzögerung zwischen Smartphone-Eingabe und Bild kommen.

Anzeige

Samsung Galaxy mit TV verbinden – So gehts per Kabel mit S7 & Co.

Wer die Videodaten nicht per WLAN auf das TV-Gerät übertragen will oder kann, kann das Android-Smartphone auch per HDMI mit dem Fernseher verbinden. Je nach Galaxy-Version wird dabei ein anderer Adapter benötigt. Der Adapter wird an den USB-Anschluss des Smartphones gesteckt. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt über ein HDMI-Kabel.