Wenn ihr ein Samsung-Smartphone besitzt, dann wollt ihr natürlich möglichst schnell das Android-13-Update erhalten. Da hat es kleinere Probleme gegeben, die Samsung jetzt behoben hat. Ihr könnt die erste Beta-Version ausprobieren.

Samsung-Handys: Android-13-Beta ist da

Originalartikel:

Eigentlich hätte der Beta-Test von Android 13 für Samsung-Smartphones schon seit Juli laufen müssen. Kürzlich war in der Gerüchteküche sogar von einem noch früheren Start die Rede. Mittlerweile ist August und wir warten immer noch auf die erste Testversion. Laut neuesten Informationen kann Samsung für die Verzögerung aber nichts. Schuld soll Google haben. Obwohl dort schon viele Beta-Versionen von Android 13 für Pixel-Geräte veröffentlicht wurden, lässt die finale Testversion, auf die Samsung aufbaut, weiter auf sich warten (Quelle: SamMobile).

Wann genau die fertige Version von Android 13 von Google veröffentlicht wird, ist aktuell ein kleines Rätsel. Es wird ein früherer Release schon im September erwartet. Normal wäre eigentlich Oktober. Samsung ist für die Entwicklung von One UI 5.0 auf die finale Version von Android 13 angewiesen, um darauf aufzubauen. Alles andere macht keinen Sinn, denn es könnte sonst zu Änderungen kommen, bei denen Samsung dann wieder nacharbeiten müsste.

Das erwartet euch mit Android 13:

Das Warten auf die Beta-Version für Samsung-Handys

Im Endeffekt gibt es aktuell keine offiziellen Informationen von Samsung oder Google, wann Android 13 fertig ist. Erst wenn Samsung die erste Beta-Version von One UI 5.0 auf Basis von Android 13 für Tester veröffentlicht, wissen wir, dass der Release nur noch einige Wochen entfernt ist. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Spätestens wenn im Oktober auch die neuen Pixel-7-Handys vorgestellt werden, muss Android 13 aber fertig sein. Neuere Smartphones wie das Galaxy S22 werden das Update von Samsung also auf jeden Fall noch in diesem Jahr erhalten.