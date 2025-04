Probleme bei Samsung: Neues Galaxy S25 sorgt für Unruhe

Samsung-Fans warten ungeduldig auf das Galaxy S25 Edge, doch das dünne Smartphone bereitet dem Hersteller offensichtlich große Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung. Wenigstens wurde nun der Preis für den europäischen Release geleakt.

Galaxy S25 Edge: Samsung hat Probleme

Branchen-Insider hatten vor Kurzem noch damit gerechnet, dass das Galaxy S25 Edge am 15. April 2025 erscheinen könnte – diese Hoffnung hat sich dann aber in Luft aufgelöst. Einem neuen Bericht zufolge peilt Samsung stattdessen nun einen neuen Termin an: den 13. Mai 2025.

Experten und Leaker haben mehrere Gründe für die Verzögerung hervorgebracht – bestätigt wurde davon von offizieller Samsung-Seite allerdings bislang nichts.

Verantwortlich sollen laut verschiedenen Quellen einerseits technische Probleme sein. Die Verzögerung sei eine Last-Minute-Entscheidung gewesen und das Smartphone benötige noch mehr Tests – kein allzu gutes Zeichen.

Andererseits könnten darüber hinaus auch noch Dinge außerhalb Samsungs Einflussbereich mitentscheidend für die Verzögerung gewesen sein – manche mutmaßten, dass Samsung wegen des Amtserhebungsverfahrens gegen Südkoreas Präsidenten Yoon Seok-yeol auch zu wenig mediale Aufmerksamkeit für das neue Handy befürchten könnte. (Quelle: Winfuture)

So viel soll das Samsung Galaxy S25 Edge kosten

Welcher Grund schlussendlich auch ausschlaggebend für die Verschiebung ist – Samsung-Fans hätten sicher jetzt schon gerne mehr über das S25 Edge erfahren, abgesehen von der aufsehenerregenden Dünne des Gehäuses.

Immerhin ist mittlerweile der Preis durchgesickert: In Deutschland soll das Galaxy S25 Edge für 1.249 Euro auf den Markt kommen. Dies ist der Preis für das Modell mit 12 GB Arbeitsspeicher sowie 256 GB Speicherplatz. Für 512 GB sollen 1.369 Euro fällig werden. (Quelle: Winfuture)

Beim Display für das S25 Edge hat Samsung einiges vor:

