Samsung bekommt es nicht hin: Smartphone-Hoffnungsträger droht Fiasko

Nach großer Ankündigung und monatelanger Vorfreude müssen sich Samsung-Fans in Europa weiter gedulden. Zum mit Hochspannung erwarteten Galaxy S25 Edge gibt es wieder schlechte Nachrichten. Der überraschende Rückzieher des Technologieriesen wirft Fragen auf – vor allem nach den technischen Problemen, die hinter der Verzögerung stecken könnten.

Was ist los mit dem Samsung Galaxy S25 Edge?

Was auf der pompösen Unpacked-Keynote im Januar noch als globaler Launch angekündigt wurde, soll nun zu einem regionalen Release zusammenschrumpfen. Samsung soll planen, das ultradünne Galaxy S25 Edge ab Mitte Mai zunächst nur in zwei asiatischen Märkten einzuführen. Die Gründe bleiben ungeklärt. In der Gerüchteküche ist von „technischen Problemen“ die Rede. Was genau nicht stimmt, ist nicht bekannt. Erst später sollen andere Märkte folgen.

Besonders irritierend erscheint die zunächst regionale Beschränkung vor dem Hintergrund der bisherigen Marketingstrategie. Nicht nur präsentierte Samsung das Edge-Modell stolz auf dem Mobile World Congress 2025, auch die bereits geleakten Europa-Preise deuteten auf einen zeitnahen Start in westlichen Märkten hin. Die aktuelle Entwicklung lässt Branchenexperten rätseln, ob es sich um einen vorübergehenden Rückzug handelt oder ob grundsätzliche Probleme mit dem Smartphone den globalen Launch gefährden (Quelle: 9to5Google).

Samsung musste den Launch verschieben

Eigentlich hätte das Galaxy S25 Edge bereits international vorgestellt werden sollen. In letzter Minute soll Samsung hinter den Kulissen aber den Stecker gezogen und alles verschoben haben. Einen offiziellen Termin für die Präsentation, wo ihr alle Details zu dem dünnen Smartphone erhaltet, gibt es bisher noch nicht.

Für Samsung ist das Galaxy S25 Edge ein echter Hoffnungsträger, denn es wäre das erste Mal, dass das Unternehmen mitten im Jahr ein neues High-End-Smartphone vorstellen würde. Die drei S25-Modelle sind schon einige Monate alt und so könnte Samsung mehr Verkäufe generieren und sich besser gegen das kommende iPhone aufstellen. Wir werden euch informieren, wenn es weitere Informationen dazu gibt.

Im Video könnt ihr euch die bereits erhältlichen Galaxy-S25-Smartphones anschauen:

