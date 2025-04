Samsung lässt Smartphone-Besitzer bis Juni zappeln

Samsung hat mit dem Rollout von Android 15 und One UI 7 für erste Smartphones begonnen. Doch das war nur der Anfang, denn das südkoreanische Unternehmen muss seit dem Galaxy S21 unzählige Geräte aktualisieren. Ein Zeitplan verrät nun, wann ihr mit dem Update rechnen könnt.

Samsungs Android-15-Zeitplan zieht sich

Wenn ihr eines der Galaxy-S24-Smartphones besitzt, könnt ihr ab sofort das Update auf Android 15 und One UI 7 installieren. Habt ihr hingegen ein älteres Modell, dann ist die Wartezeit für euch noch nicht vorbei. Ein Zeitplan verrät, wann euer Smartphone oder Tablet versorgt wird:

April: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra und S24 FE

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra und S24 FE Mai: Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A34, Galaxy A35, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A16, Galaxy Quantum 5 und Galaxy Quantum 4

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A34, Galaxy A35, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S8 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A16, Galaxy Quantum 5 und Galaxy Quantum 4 Juni: Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A15, Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9 Plus, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 4 Pro und Galaxy Wide 7

Dabei handelt es sich laut SamMobile um den Update-Zeitplan für Korea. Deshalb sind dort auch einige Geräte gelistet, die ihr bisher noch nie gesehen habt.

Der Rollout in Deutschland könnte ähnlich ausfallen – oder sich noch weiter verzögern. Normalerweise testet Samsung neue Versionen in einem Markt und rollt diese kurze Zeit später weiter aus. Wir sind also zuversichtlich, dass ihr nicht mehr zu lange warten müsst.

Es fehlen Smartphones

Obwohl die Liste oben sehr umfangreich ist, fehlen selbst dort wichtige Smartphones wie das Galaxy A55. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, denn für das Mittelklasse-Handy läuft bereits der Beta-Test und Android 15 mit One UI 7 werden in den kommenden Wochen dafür veröffentlicht. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

Das erwartet euch mit Android 15:

