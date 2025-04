Galaxy A55: Samsung macht beliebtes Handy mit großem Software-Update viel besser

Samsung hat es wirklich getan. Nun wird auch das Galaxy A55 mit Android 15 und One UI 7 versorgt. Der Beta-Test wurde jetzt offiziell in Südkorea gestartet. Damit steht fest, dass auch das Mittelklasse-Handy das große Software-Update bald in der finalen Version erhalten wird. Samsung wertet das beliebte Handy damit enorm auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy A55 mit Android 15 und One UI 7

Besitzerinnen und Besitzer des Samsung Galaxy A55 in Südkorea können ab sofort am Beta-Programm von Android 15 und One UI 7 teilnehmen. Die Registrierung erfolgt über die Samsung-Members-App, wo sich Interessierte mit ihrem Samsung-Account anmelden müssen. Nach erfolgreicher Registrierung steht das Update über die Systemeinstellungen zum Download bereit. Die neue Benutzeroberfläche verspricht nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern auch zahlreiche neue Funktionen, die Samsung mit den Galaxy-S25-Smartphones eingeführt hat.

Anzeige

Mit diesem Schritt unterstreicht Samsung sein Engagement, hochwertige Software-Updates nicht nur Premium-Geräten vorzubehalten. Das Galaxy A55 (Test) fungiert als Türöffner für die gesamte Mittelklasse-Serie. Die schnelle Übernahme von Android 15 und One UI 7.0 in die A-Serie zeigt, dass Samsung auch preisbewussten Nutzern Zugang zu den neuesten Software-Innovationen ermöglichen möchte (Quelle: SamMobile).

Schon beim Galaxy A56 hat man gemerkt, dass die neue Software hervorragend zu Smartphones passt, die keine High-End-Ausstattung haben. Der Funktionsumfang wird größer und die Performance steigt. Davon wird mit Sicherheit auch das Galaxy A55 profitieren.

Anzeige

Weitere Länder sollen folgen

In den kommenden Tagen plant Samsung die Ausweitung des Beta-Programms auf weitere wichtige Märkte. Besonders Nutzer in Indien, Großbritannien und den USA dürfen sich auf einen baldigen Zugang zur Beta-Version freuen. Diese schrittweise Einführung ermöglicht es Samsung, Feedback zu sammeln und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Ob Deutschland mitmachen darf, steht hingegen noch in den Sternen – genauso wie der Zeitpunkt für den finalen Release. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.

Im Video könnt ihr One UI 7 und Android 15 auf dem Samsung Galaxy A56 sehen:

Nicht unterschätzen! Samsung Galaxy A26, A36, A56 im Check Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.