Samsung entwickelt ein verrücktes Smartphone, an dem nicht einmal Huawei arbeitet

Samsung soll die Entwicklung der Falt-Smartphones auf die Spitze treiben. Der südkoreanische Technologieriese entwickelt ein Smartphone mit gleich vier faltbaren Displays. Das revolutionäre Gerät soll sich wie ein Akkordeon auseinanderziehen lassen und damit die größte Displayfläche aller bisherigen Smartphones bieten. Das hat nicht einmal Huawei bisher getan.

Huawei entwickelt Quad-Fold-Smartphone

Ein kürzlich aufgetauchtes Patent zeigt Samsungs Vision eines Quad-Fold-Smartphones. Das Gerät verfügt über vier separate Displaymodule, die sich nacheinander ausklappen lassen. Im zusammengefalteten Zustand gleicht das Smartphone einem konventionellen Modell. Vollständig ausgeklappt verwandelt es sich in ein Tablet mit der vierfachen Bildschirmfläche (Quelle: Patentscope).

Samsung entwickelt laut eines Patents ein Quad-Fold-Smartphone. (© Patentscope)

Die größte Hürde stellt dabei das Scharniersystem dar. Samsung plant ein neuartiges Gelenkdesign, das die vier Displays präzise ausrichtet und vor Beschädigungen schützt. Die Ingenieure sollen zudem an einer speziellen Beschichtung arbeiten, die Falten im Display minimiert. Zusätzlich soll Samsung einen leistungsstarken Akku integrieren, der die vergrößerte Bildschirmfläche lange mit Energie versorgt.

Huawei hatte die Welt mit dem Triple-Fold-Smartphone Mate XT geschockt. Ihr bekommt im Grunde drei Geräte in einem und mit zwei Scharnieren. Samsung soll auch an so einem Gerät arbeiten, könnte mit dem Quad-Fold-Smartphone aber noch eins drauflegen.

Markteinführung bleibt ungewiss

Obwohl das Patent bereits eingereicht wurde, hält sich Samsung bedeckt. Branchenexperten rechnen frühestens 2026 mit einem marktfähigen Produkt. Die Massenproduktion der komplexen Displaytechnologie stellt eine enorme Herausforderung dar. Zudem muss Samsung die Haltbarkeit des Mechanismus unter Alltagsbedingungen gewährleisten (Quelle: Gizmochina).

Die Entwicklung von Samsung zeigt aber auch, dass der Falt-Smartphone-Markt noch nicht am Ende angekommen ist und viele Hersteller komplett neue Geräte planen, die es in der Form bisher überhaupt noch nicht gab.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate XT anschauen:

Doppelt faltbar: Das Huawei Mate XT Ultimate Design.

