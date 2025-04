Samsung warnt: Wenn ihr das tut, schadet ihr eurem Galaxy-Handy

Manche Besitzer des neuen Samsung Galaxy Z Fold 6 haben ein unerwartetes Problem: Die Farbe ihres teuren Falt-Handys blättert ab. Samsung macht dafür Ladegeräte von Drittherstellern verantwortlich.

Samsung warnt: Ladegeräte lassen Farbe abblättern

Samsung hat eine Warnung herausgegeben: Die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern kann unter Umständen dazu führen, dass die Farbe am Gehäuse des Galaxy Z Fold 6 abblättert. Nach Angaben des Unternehmens können Schnellladegeräte, die nicht richtig geerdet sind, zu Problemen führen.



Samsung erklärt den Mechanismus hinter dem Farbverlust wie folgt: Wenn ein Nutzer sein Galaxy Z Fold 6 mit einem nicht geerdeten Schnellladegerät eines Drittanbieters auflädt und dabei in der Hand hält, können so genannte Kriechströme entstehen. Diese Ströme sollen die Metalloberfläche angreifen und so im Laufe der Zeit zu einer leichten Ablösung der Farbe führen (Quelle: Samsung).

In Online-Foren zeigen sich manche Nutzer skeptisch gegenüber der Erklärung von Samsung. Einige berichten, dass die Lackablösung bereits nach wenigen Tagen auftrat, was Samsungs Theorie der Langzeitschäden durch Kriechströme in Frage stellt.



Um solche Schäden zu vermeiden, empfiehlt Samsung die Verwendung offizieller Ladegeräte. Diese müssen jedoch separat erworben werden, da Samsung seit 2021 keine Ladegeräte mehr mit seinen Falt-Handys ausliefert. Allerdings heißt es auch, dass Ladegeräte „von namhaften Herstellern“ mit „hoher Qualität“ beim Galaxy Z Fold 6 nicht zu Farbproblemen führen würden. Welche das genau sind, erklärt Samsung nicht.

Samsung warnt auch vor EMS-Massagegeräten

Neben Ladegeräten warnt Samsung auch vor der Verwendung von EMS-Massagegeräten, die über das Smartphone mit Strom versorgt werden. Diese könnten ebenfalls zu Lackschäden führen. Bei bereits aufgetretenen Problemen empfiehlt Samsung den betroffenen Nutzern, sich an das Unternehmen zu wenden.



