Samsung-Besitzer müssen aktiv werden: Altes Smartphone erhält neues Software-Update

Samsung hat seine Update-Politik für neuere Smartphones stark verbessert. Mittlerweile gibt es bis zu sieben Jahre lang neue Android-Versionen und Sicherheitsupdates. Bei älteren Modellen sieht es hingegen ganz anders aus. Da stehen viele Smartphones kurz vor dem Aus und Software-Updates sind umso wichtiger – wie in diesem Beispiel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy A52 erhält neues Software-Update

Das Samsung Galaxy A52 erhält eines seiner letzten Sicherheitsupdates. Der südkoreanische Hersteller verteilt den März-2025-Patch für das mittlerweile vier Jahre alte Smartphone – allerdings zunächst nur in Irland. Weitere Länder wie Deutschland dürften zeitnah folgen. Der Support für das beliebte Mittelklasse-Modell neigt sich damit langsam dem Ende zu.

Anzeige

Samsung behebt mit dem neuesten Firmware-Update insgesamt 58 Sicherheitslücken, die in früheren Versionen des Betriebssystems entdeckt wurden. 11 davon sind kritisch und sollten unbedingt behoben werden. Der Rest ist immerhin noch mit einem hohen Gefahrenpotenzial gekennzeichnet. Wenn euch das Update also angeboten wird, solltet ihr es sofort installieren – besonders weil das A52 mittlerweile so unregelmäßig aktualisiert wird.

Das Galaxy A52 befindet sich aktuell im vierteljährlichen Updatezyklus. Das 2021 mit Android 11 gestartete Smartphone läuft mittlerweile mit Android 14. Eine Aktualisierung auf Android 15 und die neue Benutzeroberfläche One UI 7 wird es nicht mehr geben. Samsung dürfte dieses Smartphone nur noch für eine kurze Zeit versorgen – danach gibt es keine Software-Updates mehr (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Es wird Zeit für einen Wechsel

Wenn euch das Galaxy A52 nicht mehr gut genug ist und ihr mehr Leistung, eine bessere Kamera und höhere Akkulaufzeit wollt, dann solltet ihr euch das Galaxy A56 anschauen. Dieses ist ganz neu auf dem Markt, ihr erhaltet aktuell kostenlos doppelten Speicher und seid für sechs Jahre mit neuen Android-Versionen und Sicherheitsupdates für lange Zeit versorgt (bei Samsung anschauen).

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy A56 vor:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.