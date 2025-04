Samsung schickt drei legendäre Smartphones nach fünf Jahren in den Ruhestand

Samsung versorgt seine Smartphones zwar sehr lange mit Software-Updates, doch irgendwann ist auch bei ehemaligen High-End-Smartphones Schluss. Genau das trifft jetzt auf die Galaxy-S20-Smartphones zu, die für Samsung extrem wichtig waren.

Samsung Galaxy S20, Plus und Ultra landen auf dem Abstellgleis

Was 2020 als technologisches Aushängeschild startete, ist nun am Ende seiner Software-Unterstützung angelangt. Samsung hat die komplette Galaxy-S20-Serie – bestehend aus S20, S20 Plus und S20 Ultra – aus seinem Update-Fahrplan gestrichen. Gerade erst hat Samsung das März-Update für die Smartphones veröffentlicht. Jetzt ist aber Schluss. (Quelle: Neowin)

Der letzte Sicherheitspatch vom März 2025 markiert damit das finale Update für die Galaxy-S20-Modelle. Einzig das später erschienene Galaxy S20 FE erhält noch quartalsweise Updates – allerdings vermutlich auch nicht mehr lange. Die betroffenen Smartphones laufen weiterhin mit Android 13 und der Samsung-Oberfläche One UI 4, bleiben aber künftig von wichtigen Sicherheitsaktualisierungen ausgeschlossen.

Es kommt durchaus vor, dass Samsung hin und wieder noch ein Update für ausgemusterte Smartphones veröffentlicht, wenn wirklich kritische Fehler auftauchen. Darauf setzen solltet ihr aber nicht.

Neue Samsung-Smartphones werden länger versorgt

Wer jetzt auf ein neues Galaxy-Handy umsteigt, profitiert von deutlich längeren Supportzeiten: Die aktuelle Galaxy-S25-Serie erhält ganze sieben Jahre Software-Unterstützung. Diese Geräte werden bis Android 22 mit Updates versorgt und bieten zudem Zugriff auf Samsungs neue KI-Funktionen. Eine Investition in die Zukunft, die sich aus Sicherheitsperspektive lohnen könnte.

Wollt ihr nicht mehr ganz so viel Geld ausgeben, lohnt auch ein Blick in die Mittelklasse. Das Samsung Galaxy A56 (Test) erhält sechs Jahre Software-Updates. Ist euch das auch zu teuer, dann könnte das Galaxy A16 etwas für euch sein. Selbst das extrem günstige Handy wird sechs Jahre versorgt.

Im Video stellen wir euch zwei spannende Samsung-Handys der A-Klasse vor:

