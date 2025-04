Samsung legt los: Drei Smartphones erhalten riesiges Software-Update

Samsung hat viele Monate gebraucht, um Android 15 und One UI 7 für seine älteren Smartphones anzupassen. Nach einem halben Jahr Wartezeit geht es am 7. April 2025 endlich los. Das koreanische Unternehmen verteilt ab sofort für erste Smartphones das Update auf Android 15 – weitere sollen zeitnah folgen. Die Liste der zu unterstützenden Geräte ist lang.

Update vom 7. April 2025: Wie von Samsung angekündigt, erhalten ab sofort das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra das Update auf Android 15 und One UI 7. Checkt in den Einstellungen, ob die neue Version bei euch schon angekommen ist. Wie immer zieht sich der Rollout über mehrere Wochen (Quelle: SamMobile).